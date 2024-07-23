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İki arkadaş arasında akılalmaz iddia! 50 bin TL'lik telefonunu kırdı... Yenisi 90 bin TL

23.07.2024 10:30
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İzmir’de yaşayan Gani Güleç, kullandığı cep telefonuna ekran koruyucu ve koruma kılıfı taktırdığı telefoncu arkadaşının ‘kırılırsa en üst modelini hediye edeceğim’ sözü üzerine yaklaşık 50 bin TL değerindeki telefonunu yere fırlatıp kırdı. O anları kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaşan Güleç, 90 bin TL değerindeki yeni telefonuna kavuşmak için arkadaşının sözünü tutmasını bekliyor.

İki arkadaş arasında akılalmaz iddia! 50 bin TL'lik telefonunu kırdı... Yenisi 90 bin TL

İzmir’in Konak ilçesinde fotoğraf makinesi satan esnaf Gani Güleç (38), telefoncu arkadaşı Yaşar Coşar’a (40) kullandığı telefonu için ekran koruyucu ve koruma kılıf taktırdı. Coşar’ın ‘bu telefon kırılmaz, kırılırsa en üst modelini hediye edeceğim’ demesi üzerine Güleç, yaklaşık 50 bin TL değerindeki kullandığı telefonunu yere fırlatarak kırdı ve o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Telefonun arka cam kısmının kırılması üzerine Gani Güleç, arkadaşı Coşar’a sözünü hatırlatarak ‘yaklaşık 90 bin TL’ değerinde olan yeni telefonu istedi. Coşar ise verdiği sözü tutacağını belirtti. İki arkadaş yan yana gelerek o anları anlattı.

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"DURUMU ABARTTIM"

Yaşar Coşar ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Gani Güleç, “Arkadaşım dükkanını yeni açmıştı. Benim sosyal medyada takipçim çok olduğu bana ‘kılıfları reklam yapar mısın?’ dedi. Ben de ‘bu kılıfların neyi var?’ dedim. Arkadaşım da ‘kılıf ve cam kırılmaz’ dedi. Ben biraz yanlış anladım ve durumu abarttım. ‘Cihazı yere vururum, eğer kırılırsa kullandığım telefonun en üst seviyesini alırım’ dedim. Arkadaşım da ‘seve seve alırım’ dedi. Şimdi bana telefonumun yeni modelini alacak. Yeni telefonumu bekliyorum” diye konuştu.

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“20. KATTAN DÜŞMEYE EŞDEĞER”

Telefoncu Yaşar Coşar ise “90 bin TL değerindeki telefon söz konusu olunca içime bir ukde düştü. Yeni telefonu almak için elinden gelen her şeyi yapacak diye düşündüm ve yaptı da. Fakat onun canı sağ olsun. Biz sözümüzü verdik ve tutacağız. Bu ürünler zaten koruma amaçlı. Elden, ufak tefek düşmelerde ve sert düşmelerde de telefonu korurdu. Ancak Gani’nin telefonu alma azmi, telefonun arka camının kırılmasına sebep oldu. Gani’ni telefonu yere fırlatması en az 20. kattan düşmeye eşdeğer bir fırlatma. Ona rağmen bile telefonun hala çalışıyor olması bizim için sevindirici” cümlelerine yer verdi. (İHA)

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AW252464_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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iddia telefon
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