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İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 00:47 | Son Güncelleme

Polis, iki arkadaşın aynı gün farklı saatlerde ölümüyle ilgili inceleme başlattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ş.D.K'den haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'taki evine gitti.

Sağlık ekipleri, arkadaşlarınca hareketsiz yatar vaziyette bulunan Ş.D.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aynı mahallede Şehit Ali Sokak'ta fenalaşan Ş.D.K'nin arkadaşı B.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.S, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, iki arkadaşın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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2 arkadaş yaşamını yitirdi

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