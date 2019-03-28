İki arkadaş bir araya gelerek bir oyun yaptı, TÜBİTAK ödülünü kaptı

Beylikdüzü Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu’nda okuyan Zeynep Ateşoğlu ve Rabia Rümeysa Irmak isimli ortaokul öğrencileri, kafa kafaya vererek bir masal oyunu geliştirdi. “Kaf Dağına Yolculuk” isimli oyunu ile 50. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışmasına başvuru yapan iki arkadaş, jüri heyetinin kararı ile üçüncülük ödülünü aldı.

Yakın arkadaş olan ortaokul öğrencisi Zeynep Ateşoğlu ve Rabia Rümeysa Irmak, öğrencilerin aralarında oynadıkları oyunların akıllarda daha kalıcı hale gelmesi için “Kaf Dağına Yolculuk” isimli sözlü ve yazılı şekilde oynanan bir oyun geliştirdi. Hazırladıkları oyun projesiyle TÜBİTAK yarışmasına başvuran iki kafadar, üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleşen yarışmada dört gün boyunca sunum yapan ve 100 proje arasında üçüncü olmaya hak kazanan iki arkadaş, gelecek yarışmalarda birinciliği hedeflediklerini söyledi.

“Bu projenin ilhamı derste iken aklıma geldi”

Yaptıkları proje ile ilgili açıklama yapan ortaokul öğrencisi Zeynep Ateşoğlu, proje ilhamının derste iken aklına geldiğini söyledi. Ateşoğlu, “Projemiz Kaf Dağına adlı bir yolculuk oyunu. Bu projenin ilhamı derste iken aklıma geldi. Bir masal konusu işliyorduk. Gerçekten de bu masal konusunu neden sadece dinlediğimizi merak ettim ve bunu daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. Önce bu fikri arkadaşım ile paylaştım. Sonra arkadaşımla beraber öyle planladık. Kaf Dağına Yolculuk isminde sonra danışman öğretmenimize başvurduk. Bunu daha da geliştirerek TÜBİTAK Yarışmalarına katılmaya karar verdik. Projeye katıldık. Tam iki hafta sonra da proje açıklandı. Proje kabulünde İstanbul Teknik Üniversitesinde sunum yaptık dört gün. Dördüncü gün açıklandı ve üçüncü olduk. Ama biz tabi ki üçüncülük bize yetmedi. Biz daha da ileri atmayı ve birinci olmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortaokullar arasında bir yarışma oldu. Bu oyunun içeriği biz bu oyunu yaparken öğrencilerin sadece istemekle beraber dinlemeyi değil de oynamayı tercih edeceğini düşündük. Bu oyundaki amacımız; öğrencilerin hayal gücünü kullanma ve daha iyi kavramalarını istemek. Ve daha iyi kavramalarını amaçlamak. Yani onların hayal güçlerini zenginleştirmek için böyle bir oyun yaptık” dedi.