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İki arkadaş dehşeti yaşadı! Önce ses geldi, sonra kapı çaldı

22.10.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da Ferdi Er ve arkadaşı, binadan gelen sesler üzerine kapıyı açtı ve karşılaştığı kişilerin saldırısına uğradı. Kısa süren kavgadan 1 saat sonra ise kapı çaldı. Kendisini polis olarak tanıtan kişilere kapıyı açan Er ve arkadaşı, neye uğradığını şaşırdı. Zorla içeri giren 3 kişi Ferdi Er ve arkadaşı Metin Aksu'ya saldırarak olay yerinden kaçtı.

İki arkadaş dehşeti yaşadı! Önce ses geldi, sonra kapı çaldı

İki arkadaşın korku dolu anlar yaşadığı olay geçtiğimiz çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi Er'in iddiasına göre, giriş katta oturduğu binanın merdiven demirlerine zincirle kilitlediği bisikletinin daha önce de çalınmak istendiğini göz önüne alarak duyduğu ses üzerine kapıyı açtı.

NE ARADIĞINI SORDU, SALDIRIYA UĞRADI

Karşısında gördüğü kişiye ne aradığını soran Er, "Sana mı hesap vereceğim" cevabıyla saldırıya uğradı. Ferdi Er, eline aldığı sopa ile saldırgana karşı koyarken evdeki arkadaşı da gürültü üzerine dışarı çıktı. Bina içerisine giren saldırgan dışarıda bekleyen iki arkadaşına seslenerek yardım istedi. Kısa süren kavga ardından 3 kişi uzaklaştı.

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1 SAAT SONRA KAPI ÇALDI

Ferdi Er, yaklaşık 1 saat sonra evin kapısını çalan ve "Polis" diyen kişiye kapıyı açınca bir anda neye uğradığını şaşırdı. İçeriye giren üç kişi, odalara kaçarak kapıları kilitleyen Ferdi Er ve arkadaşı Metin Aksu'yu çıkarmak için oda kapılarını tekmelemeye ve kırmaya başladı. Bir oda kapısını kırarak içeri girenler Aksu'nun başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan Metin Aksu'nun pencereden yardım isteyerek bağırması üzerine saldırganlar kaçtı. Ferdi Er, kendisini kilitlediği kapının bir bölümünün kırıldığını ancak kimsenin içeri giremeden uzaklaştıklarını anlattı.

"HIRSIZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Er, "Hırsız olduklarını düşünüyorum. Arkadaşımın başına 4 dikiş atıldı. Bunların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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