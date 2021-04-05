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İki arkadaş intihara böyle gitti biri öldü, diğeri tutuklandı

05.04.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da intihara karar veren iki arkadaşın Çatalan Köprüsüne gelip Seyhan Baraj Gölünden atlayacakları noktayı seçmeye çalışmaları saniye saniye görüntülenirken, arkadaşlardan biri atlayıp intihar etti, diğer ise tutuklandı.Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), 26 Şubat sabahı, 2001 yılında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan Mehmet Ali Tunç’un (63) yanına geldi.

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Adana’da intihara karar veren iki arkadaşın Çatalan Köprüsüne gelip Seyhan Baraj Gölünden atlayacakları noktayı seçmeye çalışmaları saniye saniye görüntülenirken, arkadaşlardan biri atlayıp intihar etti, diğer ise tutuklandı.
Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), 26 Şubat sabahı, 2001 yılında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan Mehmet Ali Tunç’un (63) yanına geldi. İddiaya göre, burada Örcün’e alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Örcün intihar etmek istedi. Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye çalıştı ancak sürekli kumar borcundan dolayı arayanlar oldu ve arkadaşı intihar etmekte kararlı olduğu için kendisi de yalnız yaşayıp kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihar etmeye karar verdi.

"İntihar edecek noktayı aradılar"
Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsüne gittiler. Burada iki arkadaş köprünün neresinden atlayacaklarına karar vermek için köprünün birçok noktasından aşağı baktı. Bir süre köprüde gezen arkadaşlar köprünün ortasına doğru gitti. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi. Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde kaldı daha sonra kayboldu. Tunç, bunun üzerine korkup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisleri geldi ancak Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak inceleyerek yaptıkları aramada Örcün’ü bulamadı. Örcün’ün cesedini 2 Nisan günü göl kenarında bulunan bir restoran sahibi görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler Örcün’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Örcün’ün ellerinin bağlı olduğu görüldü. Polis tekne ile cesedi karaya çıkardı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Ceset elleri bağlı halde bulununca Mehmet Ali Tunç tekrar gözaltına alındı. Tunç, ifadesinde yine beraber intihara karar verdiklerini ancak kendisinin son anda vazgeçtiğini, Örcün’ün elini de kendisinin bağladığını, kimseyi intihara teşvik etmediğini ve delilleri karartmadığını söyledi. Tunç ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı “intihara teşvik etmek ve delilleri karartmak” suçlamasıyla tutuklandı.

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