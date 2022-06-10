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İki arkadaşın eğlenirken son görüntüleri ortaya çıktı! Katilden kuaför Savaş'a: Geber oğlum

10.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kayıp olarak aranan kuaför Savaş Aydoğan'ı arkadaşı Cem T. öldürmüş, katil Aydoğan'ı 150 metre sürükleyerek fındık bahçesine gömmüştü. Öte yandan, ülke gündemine oturan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İki arkadaşın eğlendiği görüntülerde arkadaş katili Cem T.'nin “Geber oğlum” demesi dikkatlerden kaçmadı. Cinayetin kız arkadaş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edildi.

İki arkadaşın eğlenirken son görüntüleri ortaya çıktı! Katilden kuaför Savaş'a: Geber oğlum

Sakarya’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi, arkadaşı Cem T.’nin kan donduran cinayeti itiraf etmesi ile aralanmıştı. Savaş Aydoğan’ın ev sahibi Cemal T.’nin, Aydoğan’a ulaşamaması ile gün yüzüne çıkan olayda; kayıp kuaförün arkadaşı Cem T., ifadesine başvurulduktan sonra sırra kadem basmıştı.

CANSIZ BEDENE 42 GÜN SONRA ULAŞILMIŞTI

Polis ekipleri ifade verdikten sonra kayıplara karışan Cem T.’yi de aramaya başladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kuaför Aydoğan’ın kız arkadaşı Kocaeli’de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra 5 Haziran tarihinde ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu.

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Gözaltına alınan ve Sakarya’ya getirilen şüpheli Aydoğan'ın öldürerek cesedini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Cem T.’nin tarif ettiği yerde yapılan kazıda 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde keşif yaptırılan Cem T., kan donduran olayı nasıl işlediğini anlattı. Cinayete ilişkin Cem T. ve ona yardım edebileceği değerlendirilen amcası Ö.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen arkadaş katili Cem T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, amcası ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

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İKİ ARKADAŞIN EĞLENİRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ülke gündemine oturan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; kuaför Savaş Aydoğan ile Cem T.’nin alkollü masada eğlendikleri anlar yer alıyor. Arkadaş katili Cem T.’nin ise alkol tükettikleri esnada Aydoğan’a ‘Geber oğlum’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kız arkadaş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen acı olayın ardından ise arkadaşlardan biri mezar diğeri de hapiste.

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(İHA)

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Sakarya
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