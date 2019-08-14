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İki arkadaşın sır intiharı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde iki arkadaş birer gün arayla intihar etti.

Adana’nın Pozantı ilçesinde iki arkadaş birer gün arayla intihar etti. İntihar eden gencin sosyal medyadan, kendisinden bir gün sonra intihar eden arkadaşıyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, dün Zafer Mahallesi Yakut Sokak’ta yol ortasında Ö.A. (23) isimli genç, kafasına pompalı tüfekle ateş ederek intihar etti. Görgü şahitlerinin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bugün otopsinin ardından Ö.A.’nın cenazesi morgdan alınarak cenaze toprağa verildi.
Bugün de Ö.A.’nın uzaktan akrabası ve arkadaşı olan E.Y. (30) da, Eskikonacık Mahallesi’ndeki evlerinde pompalı tüfekle intihar etti. Arkadaşı gibi başına ateş ettiği belirlenen E.A’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bu arada yapılan araştırmada Ö.A.’nın sosyal medya hesabından dün intihar ettiği sokağın ve mahallenin adresini paylaştığı görüldü. Ayrıca Ö.A’nın yine sosyal medya hesabında bugün evinde intihar etmiş halde bulunan E.Y. ile de ilgili "Gerçek Ö.A.’yım E.Y. farklı değil" paylaşımı yaptığı görüldü.
Bu paylaşımının ardından polis yaşanan intiharları detaylı şekilde incelemeye aldı. Polis ve savcılık Ö.A’nın arkadaş grubu arasında başka intiharlar olabileceği üzerinde duruyor.

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