İki aşı adayından olumlu sonuçlar geldi

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak çalışması ile BioNtech ve Pfizer'ın birlikte yürüttüğü klinik testlerin yeni aşamasında antikor oluşumunun sağlandığı açıklandı.Koronavirüs aşısı için Londra'da Oxford Üniversitesi ile iş birliği yapan ilaç şirketi AstraZeneca, etken maddesi AZD1222 olan aşıyla ilgili olumlu sonuçlar alındığını duyurdu. Açıklamada binden fazla kişi üzerinde denenen aşının, insan vücudunda antikor ve koronavirüse karşı savaşacak akyuvarlar üretilmesini sağladığı belirtildi.

Londra'da açıklama uzmanlar, kullanılan etken maddenin ciddi yan etkilerinin gözlemlenmediğini ve aşının güvenli olduğunu belirterek ancak yine de araştırmanın kapsamlı sonuçlarının beklenmesi gerektiğine işaret etti.

Merkezi Almanya'nın Mainz kentinde bulunan biyoteknolojik şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer ortaklığında yürütülen bir başka aşı çalışmasından da olumlu sonuçlar elde edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, denenen aşının düşük dozlu testlerinde bile deneklerde antikor oluştuğunun gözlendiği belirtildi.