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İki aşı arasında ne kadar süre olması lazım? 2. aşı ne zaman yaptırılır?

19.06.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de aşılama süreci Bakan Koca'nın, SGK'ya kaydı olan tüm vatandaşların randevu alabileceğini açıklamasının ardından hız kazandı. Günde binlerce aşı yapılmaya devam ediliyor. Yapılan toplam aşı sayısı 40 milyonu aştı. Bu süreçte vatandaşların aklında ikinci aşının ne zaman olunacağı sorusu oluşmaya başladı. "İki aşı arasında ne kadar süre olması lazım?" , "2. aşı ne zaman yaptırılır?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

İki aşı arasında ne kadar süre olması lazım? 2. aşı ne zaman yaptırılır?

Aşılama sürecinde görülen hız, aşıya gösterilen yoğun talep ile devam ediyor. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklama ile SGK'ya kayıtlı vatandaşların aşı randevusu alabileceğini duyurmasının ardından aşı randevusu almak için kullanılan uygulamalarda yoğunluktan dolayı kısa süre aksaklık yaşanmıştı. Öte yandan Bakan Koca, aşıda yaş sınırının 30'a indiğini açıkladı. Aşılama sürecinin hız kazandığı bu dönemde vatandaşlar "İki aşı arasında ne kadar süre olması lazım?" , "2. aşı ne zaman yaptırılır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

İKİ AŞI ARASINDA NE KADAR SÜRE OLMASI LAZIM? 2. AŞI NE ZAMAN YAPTIRILIR?

Onam formunda yer alan bilgiye göre BionTech aşısının ikinci dozu 28 gün sonra olunmalı. Onam formu, aşılamanın öncesinde imzalanan ve bir nüshası da aşılanan kişide kalan formdur.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Uzman isimler aşının yan etkilerinin halsizlik, ağrı, baş ağrısı ve ateş olduğunu ifade ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre aşı sonrası yan etkilerin oluşması durumda kişinin dinlenmesi gerektiği ve aşırı kusma gibi durumlarda ise doktora başvurulması gerektiği söyleniyor.

İki aşı arasında ne kadar süre olması lazım? 2. aşı ne zaman yaptırılır?

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Bakan Koca'nın açıklamalarıyla Türkiye'de aşılama süreci hız kazandı. Aşıya yoğun talep gösteren vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yapılan toplam aşı sayısının 40 milyonu aştığı bilgisi geçtiğimiz gün Bakan Koca tarafından sosyal medyadan yayınlandı. Öte yadan Bakan Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini açıkladı.

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı an itibariyle (19 Haziran 18.53) 40 milyon 855 bin 387 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 519 bin 40, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 336 bin 347 oldu. 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. (Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler.)</p>&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1406251058356232193?ref_src=twsrc%5Etfw">June 19, 2021</a></blockquote> 
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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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