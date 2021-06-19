Aşılama sürecinde görülen hız, aşıya gösterilen yoğun talep ile devam ediyor. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklama ile SGK'ya kayıtlı vatandaşların aşı randevusu alabileceğini duyurmasının ardından aşı randevusu almak için kullanılan uygulamalarda yoğunluktan dolayı kısa süre aksaklık yaşanmıştı. Öte yandan Bakan Koca, aşıda yaş sınırının 30'a indiğini açıkladı. Aşılama sürecinin hız kazandığı bu dönemde vatandaşlar "İki aşı arasında ne kadar süre olması lazım?" , "2. aşı ne zaman yaptırılır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

İKİ AŞI ARASINDA NE KADAR SÜRE OLMASI LAZIM? 2. AŞI NE ZAMAN YAPTIRILIR?

Onam formunda yer alan bilgiye göre BionTech aşısının ikinci dozu 28 gün sonra olunmalı. Onam formu, aşılamanın öncesinde imzalanan ve bir nüshası da aşılanan kişide kalan formdur.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Uzman isimler aşının yan etkilerinin halsizlik, ağrı, baş ağrısı ve ateş olduğunu ifade ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre aşı sonrası yan etkilerin oluşması durumda kişinin dinlenmesi gerektiği ve aşırı kusma gibi durumlarda ise doktora başvurulması gerektiği söyleniyor.