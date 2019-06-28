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İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Sivas’ta kaynak tuzu yaklaşık 200 yıldır aynı yöntemle üretiliyor.Merkeze bağlı Tepönü köyünde kaynak tuzunun bu dönem üretimi başladı.

Sivas’ta kaynak tuzu yaklaşık 200 yıldır aynı yöntemle üretiliyor.
Merkeze bağlı Tepönü köyünde kaynak tuzunun bu dönem üretimi başladı. Sivas’ta kaynak tuzu 1800’lü yıllardan bu yana üretiliyor. Yerin altından çıkarılan tuzlu kaynak suyu havuzlara aktarılarak beklemeye bırakılıyor. Havanın ısınması ile su buharlaşırken, sudan ayrışan tuz ortaya çıkıyor. Tamamen organik olan, çevresel olumsuzluklardan etkilenmeyen kaynak tuzunda 84 mineral bulunuyor. Haziran ayı içerisinde üretimine başlanılan tuzun üretimi eylül ayına kadar devam edip, üretilen tuzlar ülkenin birçok bölgesine gönderiliyor.

“2 asırdır üretim sürüyor”
Kaynak tuzu üretimi yapan Ahmet Yılmaz, işletmesinde yaklaşık 1800’lü yıllardan bu yana kaynak tuzu üretimi yapıldığını belirterek, “Bu işletmenin ne zamandan beri üretim yaptığını bilen pek yok. Osmanlı zamanına kadar gidiyor. Tahminen 1800’lü yıllardan beri üretiliyor. Bizim yıllık üretimimiz iklimle alakalı olduğu için tahminen bin ton, bin 100 ton ve 800 ton arasında değişiyor. Bu sene Mayıs ayında ve Haziran ayında çok yağışlı olduğu için üretime geçemedik. Dün hasada başlayabildik. Haziran ayının 27’sinde başladık, bugün ikinci günümüz. Yağışlarda üretim olmuyor. Bizim üretimimiz doğal olduğu için yağmur yağdığı zaman havuzlardaki tuzlar eriyor. Buna bağlı olarak ta üretim aksıyor. Tuzun fiyatı belli olmuyor. Bizde mesela kirli oluyor, gıda sanayi için oluyor, bunların fiyatları belli olmuyor. 50 kuruştan 1 liraya kadar gidiyor. Genelde Sivas köylerine ve merkeze satıyoruz. Zaten üretimimiz yetmiyor. Dışarıya pek gitmiyor. İstanbul’da, Ankara’daki Sivaslılar alıyor. Doğudaki bazı arkadaşlar alıyor. Karadeniz’e gidiyor. Karadeniz’e daha çok gidiyor“ dedi.

Yerin 7 metre altından çıkıyor
Yılmaz, tuzlu kaynak suyunu yer altından bir kuyudan çıkardıklarını ifade ederek, “Üretim şeklimiz bizim suyu 7 metrelik kuyudan çekiyoruz. Bu kaynak tuzu. Kaya tuzu gibi üretimi yok. Apayrı bir üretim şekli var. Büyük havuzlarımız var. Dinlendirme havuzlarımız var. Orada dinlendiriyoruz. Ondan sonra üretim havuzlarına veriyoruz. Hava sıcaklığı iyi olursa 3 günde bir çekiyoruz. Yaklaşık 500 kilo, 600 kilo tuz çıkar havuzlarımızdan. Hiçbir katkı maddesi bulunmaz. Bazen hocalarımız televizyonlarda bahsediyor 84 mineralli tuzu. 84 mineralli tuz diye bahsedilen tuz bu. Yani kaynak tuzu. Doğal haliyle insanlara ulaştırılan tuz bu işte“ şeklinde konuştu.

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor

İki asırdır aynı sistemle üretiliyor
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