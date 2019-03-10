İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Bakan Varank, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl İski ile Bazıdi aşireti mensubu olan Avcıer ile Bahadır aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası devam eden husumetin barışla sonuçlanmasına tanıklık etti. Mahallede bulunan taziye evinde düzenlenen barış yemeğine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, bölgenin önde gelen kanaat önderleri, İski ve Bazıdi aşireti mensupları katıldı.

Yemekte konuşan Bakan Varank, hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler mümin insanlarız. Doğarken Kur’an-ı Kerim'le doğuyoruz ve ölürken Kur’an-ı Kerim'le ölüyoruz. Böyle sözlerimizi verirken de Kur’an-ı Kerim'le söz veriyoruz. Bugün hayırlı hizmetler için Van’a gelmiştim. Allah’ın ‘Müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın’ emri üzerine burada toplanmış bulunuyoruz. Dolayısıyla çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Süleymaniye’nin bir minaresini yapmak için ecdadımız neler çekmiş ama iki kişi bir araya gelsek o minareyi alaşağı edebiliriz” dedi.