HABER

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van’ın Çaldıran ilçesinde aralarında kan davası olan iki aşiretin barış yemeğine katıldı.

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Bakan Varank, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl İski ile Bazıdi aşireti mensubu olan Avcıer ile Bahadır aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası devam eden husumetin barışla sonuçlanmasına tanıklık etti. Mahallede bulunan taziye evinde düzenlenen barış yemeğine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, bölgenin önde gelen kanaat önderleri, İski ve Bazıdi aşireti mensupları katıldı.

Yemekte konuşan Bakan Varank, hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler mümin insanlarız. Doğarken Kur’an-ı Kerim'le doğuyoruz ve ölürken Kur’an-ı Kerim'le ölüyoruz. Böyle sözlerimizi verirken de Kur’an-ı Kerim'le söz veriyoruz. Bugün hayırlı hizmetler için Van’a gelmiştim. Allah’ın ‘Müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın’ emri üzerine burada toplanmış bulunuyoruz. Dolayısıyla çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Süleymaniye’nin bir minaresini yapmak için ecdadımız neler çekmiş ama iki kişi bir araya gelsek o minareyi alaşağı edebiliriz” dedi.

AW644136_03 (1)

"BU YAPTIĞINIZ İŞİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"

İki ailenin barışmasına şahitlik etmekten mutlu olduğunu dile getiren Varank, “Siz sulha talip oldunuz. Sulhu tesis etmek için bir araya geldiniz. Sizler burada çocuklarınıza hayırlı bir gelecek bırakmak için söz vereceksiniz. Sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacaklar ve inşallah memleketimize hizmet edecekler. Bu yaptığınız işi çok önemsiyorum ve buna şahitlik ediyor olmaktan da gayet mutluyum. Sizlere hizmet etmek için buradayız. Bütün imkanlarımızı sizlerin daha iyi bir yaşantısı olması için seferber ediyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın, “Bu olay yarın Van’ın tamamında örnek olarak konuşulacak“ sözleri üzerine Bakan Varank, “Bu sulh Türkiye’nin tamamında örnek olarak konuşulacak. Bu bizim buradaki insanımızın asaletini gösteriyor. Kaderdir, her şey olabilir ama Allah’ın bize Peygamber Efendimizin vasıtasıyla gösterdiklerinde bizim güzel ahlaklı olmamız lazım. Affetmek de, barış da güzel ahlakın en yüksek göstergesidir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kan davalı aileler barışırken, barış töreninin ardından katılımcılara yemek verildi. Barış yemeğinden sonra Bakan Varank ve beraberindekiler, Sarıçimen Mahallesi’ne geçti. Burada Avcıer ailesiyle de bir araya gelen Varank, çay eşliğinde sohbetti. Bakan Varank, AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’ın Kur’an tilavetinin ardından Van’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

AW644136_04

AW644136_05

AW644136_06

Kaynak: İHA

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
- New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı- New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı
Tekneler yeni turizm sezonuna hazırlanıyorTekneler yeni turizm sezonuna hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank Van Çaldıran

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı şok baskın: Onlarca gözaltı var!

Gece yarısı şok baskın: Onlarca gözaltı var!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

İstanbul'da bir polis gece kulübü sahibini vurdu

Polis gece kulübü sahibini vurdu

Mahalle ayağa kalktı! Park halindeki iki aracı ateşe verdiler

Mahalle ayağa kalktı! Park halindeki iki aracı ateşe verdiler

Son dakika: THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.