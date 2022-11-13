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İki asırlık 'çivisiz camii'ye ilgi yoğun! Yapılırken ne çivi ne de yapıştırıcı kullanıldı: Adeta zamana meydan okuyor

13.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’un Konursu köyünde çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan yapılan bir camii zamana meydana okuyor. 1812 yılında çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan birbirine geçmeli parçaların birleştirilmesi ile inşa edilen Konursu Ulu Cami mimarisiyle adeta ilgi odağı haline gelmiş durumda. "Çivisiz camii" 2 asrı aşkın süredir ziyaretçilerini ağırlayıp hizmet veriyor. 7 yıl önce tadilattan geçirilen camii, Türklerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları binlerce yıllık geleneği de yansıtmakta.

İki asırlık 'çivisiz camii'ye ilgi yoğun! Yapılırken ne çivi ne de yapıştırıcı kullanıldı: Adeta zamana meydan okuyor

Bayburt'taki iki asırlık, zamana meydan okuyan 'çivisiz cami' büyük ilgi topluyor. Kente, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Konursu köyünde, 1812 yılında inşa edilen Konursu Ulu Cami, mimarisiyle de ilgi odağı oluyor. 210 yıl önce çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan yapılan tarihi cami, 2 asrı aşkın süredir Müslümanlara ibadethane olarak hizmet veriyor.

'ÇİVİSİZ CAMİİ' BİNLERCE YILLIK GELENEĞİ YANSITIYOR

Kare biçiminde inşa edilen dört ahşap destekli, ahşap tavanlı ve bölgesel mimari kültürünün izlerini taşıyan cami, kırlangıç tavanı, ceviz ağacından yapılan mahfili, minber ve vaaz kürsüsüyle Türklerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları binlerce yıllık geleneği de yansıtıyor.

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2015 yılında tadilat sonrası yeniden ibadete açılan tarihi cami, aynı zamanda yerli ve yabancı ziyaretçilerini de ağırlıyor.

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(İHA)

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Bayburt cami çivi

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