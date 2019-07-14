İki asırlık su değirmeni 4 kuşaktır çalışıyor

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Adana), DHA- OSMANİYE'de Alparslan Püskülloğlu (55), ailesinin 200 yıldan beri işlettiği su değirmenini dördüncü kuşak olarak çalıştırmayı sürdürüyor.

Kadirli ilçesi Değirmendere köyünde yaşayan işçi emeklisi Alparslan Püsküllüoğlu, emekli olduktan sonra köyüne gelerek ailesinin kuşaktan kuşağa çalıştırdığı değirmenin çarkını yeniden döndürmeye karar verdiğini söyledi. Değirmenin günde yaklaşık 500 kilo un öğüttüğünü belirten Püsküllüoğlu, "Ben değirmeni işleten dördüncü kuşağım. Umarım bu mesleği beşinci kuşağa aktarabilirim. Bu değirmen dedemin amcası tarafın 2 asır önce yapılmış. Çevresiyle birlikte yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Değirmenden çıkan un ile çevrede bulunan köy ve yaylalara hizmet veriyorum. 2010 yılına kadar babam işletti burayı. O bıraktı ve 4 yıl boş kaldı. Daha sonra tadilatlarla birlikte yeniden çalışır hale getirdim burayı" dedi.

TAŞLARI SADECE USTALAR BULABİLİR

Su değirmenin bulunduğu yerde bir su kaynağı olması gerektiğini kaydeden Alparslan Püskülloğlu, burada güç kaynaklarının Keşiş Çayı olduğunu belirtti. Değirmenin en önemli parçalarının değirmen taşları olduğunu vurgulayan Püskülloğlu, şöyle konuştu:

"Değirmende 2 taş bulunur. Bu taşların özellikleri vardır. Taşları sadece ustaları bulabilir. Değirmenin üst kısmında buğdayı dökme yeri vardır. Değirmenin alt kısmında ise suyun çevirebilmesi için mekanizma vardır. Çanağa kaç kilogram buğday konulursa, o kadar un alınır. Bu gördüğünüz aslında su değirmenidir."

Su değirmeninde öğütülen unu satın alan Hüsne Yılmaz ise bu yörede başka değirmen bulunmadığını ve değirmen unundan yapılan ekmeğin daha lezzetli olmasından dolayı unu buradan satın aldığını söyledi.