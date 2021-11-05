HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki askeri şehit ettiğini itiraf eden terörist tutuklandı

İki askeri şehit ettiğini itiraf eden terörist tutuklandı

05.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra, 2003'te iki askeri şehit ettiği ve 2009'da bir çocuğu öldürdüğü itirafında bulunan PKK'lı terörist tutuklandı.

İki askeri şehit ettiğini itiraf eden terörist tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerle ilgili çalışması sonucunda, "basit yaralama" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu H.M'nin (41) evinde yakalandığı belirtildi.

Zanlının detaylı sorguya alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araştırmalar sonucunda H.M, 2003 yılında Mazgirt ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiği itirafında bulunmuş, 2009 yılında Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü, ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğünü itiraf etmiştir. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklanmıştır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır."

Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim olduBakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Bakanlık duyurdu! Sayı 176'ya yükseldiBakanlık duyurdu! Sayı 176'ya yükseldi
Anahtar Kelimeler:
pkk Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

İntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndü

İntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.