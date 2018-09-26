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İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 2 YPG/PKK'lı terörist daha Suriye'de yakalanarak Hatay'a getirildi.

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

Suriye'de Afrin'in Raco beldesinde MİT ve jandarma ekipleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan iki YPG/PKK'lı terörist daha Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da tutuklandı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin tutuklanmasının ardından, MİT ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

RACO'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Teröristlerin itirafları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 teröristle birlikte aynı olaya karışan iki şüpheli daha Afrin'in Raco bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Şüpheliler R.B.A ile R.H.M. alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan tutuklandı.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı PKK Suriye şehit

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