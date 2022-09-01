İki ay önce düğünü için toplanmışlardı, bu defa cenazesine geldiler! Katil eşten korkunç sözler: Eşkıya değil, efeyiz

Edinilen bilgiye göre, anne babası ayrı yaşayan 32 yaşındaki Nejla Alp, Aydın Koçarlı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki M.A. ile 2 ay önce dünya evine girdi. 26 Haziran günü dünya evine giren ve Aydoğdu soy ismini alan Nejla, henüz elinin gelin kınası çıkmadan korkunç bir cinayete kurban gitti. Kısa sürdüğü belirtilen nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği belirtilen damat M.A., Koçarlı İlçesi’ne bağlı Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde çıkardığı 2 aylık karısını burada boğazını keserek öldürdü.

BOĞAZI KESİLEREK FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ

Bağ evinden yükselen bağırışlara karşı çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nejla Aydoğu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı’nın olay yeri incelemesinin ardından otopsiye alınan genç kadının boğazının kesilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada vücudunun çeşitli yerlerinde de yaraları olan Nejla Aydoğdu, memleketi Çine İlçesi’ne bağlı Esentepe Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ELİNİN KINASI ÇIKMADAN HUNHARCA ÖLDÜRÜLDÜ

Cenaze törenine katılan Baba Hasan Alp, Anne Selma Alp ve Nejla’nın abisi Nejat Alp göz yaşlarına hakim olamadı. İki ay önce telli duvaklı gelin olup henüz elinin kınası çıkmadan kocası tarafından hunharca öldürülerek kara toprağa verilen Nejla’nın babası ve abisi, devlete sığındıklarını ve katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler.

''EVLENMEDEN ÖNCE RAHATSIZLIĞINI GİZLEMİŞLER''

Kocasının katili olacağını hiç düşünmeden gelin giden kızını 2 ay içinde toprağa vermenin çok büyük bir acı olduğunu ve kimsenin böyle acı yaşamamasını isteyen Anne Selma Alp, “Bu caninin evlenmeden önce bu durumunu ve rahatsızlığını gizlemişler. 2 ay içinde kızımı öldürdü. Bunun bu halini biliyorlarmış. Nasıl buna müsaade ettiler. Ömür boyu hapisten çıkarılmasın” diye feryat etti.

“DOKTORLAR NASIL EVLENEBİLİR RAPORU VERİYOR”

Kızlarını verdikleri katil zanlısı damadın, evlenmeden önce 3 defa hastanede yatıp psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendiklerini belirten Nejla’nın yakınları, “Evlenmeden önce taraflara doktor raporu veriliyor. Bu kişiyi nasıl evlenebilir raporu vermişler. Bu durumun da sorgulanmasını istiyoruz” diye konuştular.

''BİZ EŞKIYA DEĞİLİZ, EFEYİZ EFE''

Öte yandan olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" dedi.

(İHA)

