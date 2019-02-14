İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi

Sivas’ta sigaranın tetiklediği Buerger hastalığına yakalanan Ramazan Demir, iki ayağı bir eli kesilip sakat kalmasına rağmen sigaradan vazgeçemedi.

Sivas’ta yaşayan Ramazan Demir (54), 22 yıl önce sol ayağının baş parmağından çıkan sivilce için gittiği hastanede Buerger hastalığına yakalandığını öğrendi. Hastalığa günde içtiği bir paket sigaranın neden olduğu ileri sürüldü. Demir’in hastalık nedeniyle ilk olarak sağ ayağının parmaklarını kesildi. Hastalığın ilerlemesiyle sağ ayağı kesilen Demir’in daha sonra sol bacağı da tamamen kesildi. Süreçte sağ elinin parmakları da kesildi. Demir’in ince bağırsağının da bir bölümü hastalık sonrası ameliyatla alındı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve sağ bacağına protez taktıran Demir, akıllı protez yaptırıp yeniden yürümek istiyor. Malulen emekli olduğu için aldığı bin 700 lira ile geçimini sağlamaya çalışan Demir, 49 bin lira olan akıllı protezler için yetkililerden yardım bekliyor.

"Sigaradan uzak durun"

Hayatını karartan sigaradan vazgeçemeyen 22 yıllık Buerger hastası Demir, "Buerger hastalığı günümüzde ciddi bir hastalık ve böyle genç yaşlarda nadir görülen bir hastalık. Ayak bileğim ve diz kapağımın arasında gerdirerek bağladığında hissedebileceğim şeklinde ağrılar olmaya başladı. Dinlendiğim zaman geçiyordu. Bir de küçük parmağımın arasında bir sivilce çıktı. Sivilce küçük bir sivilceydi ama bu sivilce belirtisiymiş. Doktorlar o yıllarda beni çok oyaladılar. Kimi doktor pişik, kimi doktor mantar ve 6 ay sonra gittiğimde yılancık dediler. Bu sivilce meğerse Buerger’in başlangıcıymış. Bu süreçte sigara kullanıyordum. Zaten sigara başlıca sebeplerinden. Eğer sigaraya heveslenenler varsa buradan özellikle söylüyorum, sigaradan uzak durun" dedi.