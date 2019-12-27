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  4. İki ayağını kaybeden Iraklı gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

İki ayağını kaybeden Iraklı gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

Irak'ta 9 yıl önce yola saklanan mayının patlaması sonucu iki ayağını kaybeden 28 yaşındaki Ali Mahmud Sabbar, ailesiyle geldiği Kastamonu'da, İHH tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalye sayesinde artık kendi başına sokağa çıkabilmenin mutluluğunu yaşıyor

Ayakları olmadığı için sandalyeye bağımlı yaşayan Iraklı Ali Mahmud Sabbar (28), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından kendisine hediye edilen akülü tekerlekli sandalye sayesinde rahatça sokağa çıkabilecek.

Irak'ın Anbar şehrinde yaşarken yola saklanan mayının patlaması sonucu 9 yıl önce iki ayağını da kaybeden Sabbar, 4 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. O günden beri Kastamonu'da yaşayan Sabbar, ancak kardeşlerinin yardımıyla sokağa çıkabiliyordu.

Sabbar, İHH tarafından kendisine hediye edilen akülü sandalye sayesinde, artık istediği zaman sokağa çıkıp gezebilecek.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, AA muhabirine, dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yardımlara devam ettiklerini söyledi.

Kendilerine ulaştırılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ilettiklerini vurgulayan Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı ihtiyaç sahibi aileler özellikle özel eşyaların yardımı için başvuruda bulunuyorlar. Bu kardeşimizin de akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Kastamonu'ya geldiğinden bu yana akülü sandalyesi olmadığı için tek başına sokağa çıkamadığını öğrendik. Hayırsever kardeşlerimize bu durumu ilettik. Onların katkısıyla almış olduğumuz akülü sandalyeyi kendisine bugün taktim ettik."

Ali Mahmud Sabbar ise İHH'ye teşekkür ederek, "İki ayağım da dizimin üzerinden yok. O patlamadan sonra yürüyemedim. Ailemle burada yaşıyorum. Bazen kardeşlerim sokağa çıkarıyor. Onların yardımı olmazsa çıkamıyorum. Artık yalnız sokağa çıkabileceğim. İHH'den Allah razı olsun, çok mutlu oldum." diye konuştu.

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