İki ayak üzerinde yürüyebilen en eski büyük insansı maymunun fosilleri bulundu

Bilim insanları iki ayak üzerinde yürümenin evrimine ışık tutabilecek yeni bir büyük insansı maymun fosili buldu.

İki ayak üzerinde yürümek insanın en karakteristik özelliklerinden biri. Fosili bulunan Danuvius guggenmosi adlı büyük insansı maymun türünün hem dallarda yaşamaya uygun kolları hem de insana benzer bacakları bulunuyor.

Uzmanlar bu türün 12 milyon yıl önce yaşadığını hesapladı. Bugüne kadar iki ayak üzerinde yürüyebilen en eski türün 6 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyordu.

İncelenen fosiller Almanya'nın Bavyera bölgesinde 2015 ve 2018 yıllarında bulunmuştu. Fosillerden biri erkek, ikisi dişi ve biri yavruya ait.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden Prof. Madelaine Böhme "Güney Almanya'daki fosiller paleoantropoloji alanında yeni bir dönem açtı. Bu bulgular büyük insanı maymunlar ve insanların evrimlerine dair temel bilgilerimizi sorguluyor" dedi.

Böhme'ye göre bu büyük insansı maymun, insanların insansılardan evrimindeki "kayıp halka" için en ideal model.

Bu bulgu iki ayak üzerinde yürümenin evrimi hakkında neler söylüyor?