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  4. İki ayda iki kez çaldıkları araçla sayısız hırsızlık yapmışlar!

İki ayda iki kez çaldıkları araçla sayısız hırsızlık yapmışlar!

26.04.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Mecid Yılmaz'ın panelvan tipi aracını park halindeyken çalan 5 kişinin çaldıkları araçla 2 ayrı hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Bağcılar'da çalınan araçla Avcılar'daki 2 dükkanı soyan hırsızların, otomobili düz kontak yöntemiyle 13 Nisan gecesi çaldıkları öğrenildi. "Park ettiğim aracımı düz kontak yaparak, çaldılar. O günden bu yana bulunmadı" diyen Mecid Yılmaz, iş yeri sahiplerinin kendisine ulaştığını söyledi.

2 ay önce de çalınan aracını Avcılar Yeşilkent’te bulduğunu anlatan Yılmaz, "Aynı kişiler olabilir. Dükkanından malzeme çalınan perdeci bana ulaştı. Dedim ki, 'gel gidelim kendimiz bulalım'. Aracım en son Avcılar’da görülmüş. Kim bilir bu akşam kimin canını yakacaklar. En sonunda sabaha kadar nöbet tutacağız" diye konuştu.

90 BİN LİRALIK HIRSIZLIK!

Şüphelilerin, Yılmaz'ın aracıyla Avcılar’da camını kırarak girdikleri nalburdan yaklaşık 10 bin lira değerinde bakır çubuk, yine Avcılar'daki bir perde dükkanından da 20 bin lira değerinde ürün çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, aynı araçla Başakşehir’de otomobil parçası satan dükkandan da 60 bin liralık malzeme çaldı.

DHA

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