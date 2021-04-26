İki ayda iki kez çaldıkları araçla sayısız hırsızlık yapmışlar!

2 ay önce de çalınan aracını Avcılar Yeşilkent’te bulduğunu anlatan Yılmaz, "Aynı kişiler olabilir. Dükkanından malzeme çalınan perdeci bana ulaştı. Dedim ki, 'gel gidelim kendimiz bulalım'. Aracım en son Avcılar’da görülmüş. Kim bilir bu akşam kimin canını yakacaklar. En sonunda sabaha kadar nöbet tutacağız" diye konuştu.

90 BİN LİRALIK HIRSIZLIK!

Şüphelilerin, Yılmaz'ın aracıyla Avcılar’da camını kırarak girdikleri nalburdan yaklaşık 10 bin lira değerinde bakır çubuk, yine Avcılar'daki bir perde dükkanından da 20 bin lira değerinde ürün çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, aynı araçla Başakşehir’de otomobil parçası satan dükkandan da 60 bin liralık malzeme çaldı.

DHA

