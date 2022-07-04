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İki ayrı hayat yaşıyorlar! ''İnsanlar çocuklar okuldayken ne yaptığımızı duyunca şoke oluyor''

04.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erotik içerik üreterek geçinen dört anne, nasıl çifte hayat yaşadıklarını anlattı. Çocuklarını okula gönderdikten sonra bambaşka bir hayata geçiş yapan kadınlar, hayatlarının nasıl değiştiğini ve nasıl servet kazanmaya başladıklarını anlattılar.

İki ayrı hayat yaşıyorlar! ''İnsanlar çocuklar okuldayken ne yaptığımızı duyunca şoke oluyor''

Sosyal medya üzerinden içerik üreterek türlü yollarla geçimini sağlayan 4 güzel anne, çocuklarını okula gönderdikten sonra nasıl başka bir hayata geçiş yaptıklarını anlattı. İşlerinden servet kazanan kadınlar, insanların işlerini duyunca şoke olduklarını iddia ettiler.

SEKS HAYATLARINI RENKLENDİRİYOR

erotik

Wista Wife olarak bilinen 29 yaşındaki genç anne başkalarının seks hayatlarını renklendirmelerine yardımcı oluyor. Seks işçisi olarak çalışan genç kadın, kısa süre önce cinselliğe ve ilişkilere yönelik tavsiyeler veren bir web sitesi kurdu.

Bu web sitesini finanse etmek için de yetişkin içerik platformlarında satışa sunduğu erotik içeriklerden kazandığı parayı kullandı.

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'SAHİBE'

domine

Los Angeles, California'dan Emme Witt ise bir sahibe olarak çalışıyor. 48 yaşındaki ikim çocuk annesi kadın, erkekleri cezalandırarak bir servet kazandığını iddia etti. Son yedi yıldır sabah 8 ile öğleden sonra 3 arasında çalışan anne, şimdi ayda 4.000 dolar kazanıyor.

Boşandığı süreçte borçlarını ödeyebilmek için bu sektöre girdiğini anlatan Emme, şu anda yaptığı işin düzeninden ve getirisinden memnun olduğunu söyledi.

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ŞAŞAALI HAYAT

fotoğraf

Texas Thighs olarak bilinen 39 yaşındaki Courtney ise, yetişkin içerik siteleri üzerinden servet kazanan bir sosyal medya fenomeni ve model. Sevgilisi Nick, ve iki genç kızıyla birlikte havuzlu ve su kaydıraklı beş yatak odalı bir evde yaşayan Courtney, bütün bu şatafatlı hayatı yaptığı işe borçlu olduğunu söyledi.

Sevgilisinin tam zamanlı bir fotoğrafçı olduğunu ve onun fotoğraflarını da Nick'in çektiğini söyleyen Courtney, kızları okuldayken evinde çekimleri tamamlayıp öğle yemeğinde onlara eşlik ettiğini anlattı.

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ÇİFT OLARAK ÇALIŞIYORLAR

ebeveyn

Jess ve Mike Miller ise çift olarak çalışıyorlar. Evli bir anne ve baba olan ikili, çocukları okuldayken yetişkin filmleri çekerek 500.000 sterlin kazandıklarını anlattılar. 32 ve 33 yaşlarındaki Jess ve Mike, yarı kalıcı bir makyaj sanatçısı ve etkinlik çalışanı olarak ayda yaklaşık 2.000 sterlin kazanıyorlardı.

İkili şimdi, Southend-on-Sea'deki evlerinden şehvetli klipler çekerek ayda 30.000 sterlin kazanıklarını anlattılar. İşlerini başlangıçta Jess'in önceki bir ilişkiden olan çocuklarından gizleseler de, 7 ve 11 yaşındaki çocuklar artık bunu biliyor ve ebeveynlerini destekliyorlar.

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porno film yetişkin
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