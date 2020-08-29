HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki ayrı kazda 3 kişi yaralandı

İki ayrı kazda 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Düzce Kent merkezinde 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Düzce’de meydana gelen kazalardan ilki Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Yahyalar Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Düzce Kent merkezinde 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Düzce’de meydana gelen kazalardan ilki Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Yahyalar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçeşehir istikametinden Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Emre B.’nin kullandığı 34 AD 8124 plakalı otomobil yolun sağ tarafından aynı istikamete ilerleyen Özkan K.’nın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı. Özkan K.’ya 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer kaza ise İstanbul Caddesi Düzce Valiliği kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Celal Ç.’nin kullandığı 81 T 1007 plakalı ticari taksi karşı istikametten gelen Erdem Ahmet Ç.’nin kullandığı 81 ABD 252 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Ahmet Ç. ve motosiklette bulunan eşi Tuba Ç. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Polis iki kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Adalet Bakanı'ndan İstanbul Barosu'na tepkiAdalet Bakanı'ndan İstanbul Barosu'na tepki
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Diğer Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğüne 82 bin 350 lira ceza
Kuralların hiçe sayıldığı düğünün bedeli çok ağır oldu
İstanbul Valiliği'nden düğün, nikah ve diğer organizasyonlarla ilgili son dakika kararı
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert 12 mil açıklaması: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu'na 'Ebru Timtik' tepkisi
Adalet Bakanı'ndan İstanbul Barosu'na tepki
Gaziantep'te korkunç olay! Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Giresun'daki sel felaketinden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Giresun'dan bir acı haber daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.