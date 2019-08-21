HABER

İki ayrı motosiklet kazasında sürücüler yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler yaralandı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler yaralandı.
Kdz. Ereğli ilçesinde ilk kaza Balı Mahallesi Gökme Sokak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Y.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
İlçede ikinci kaza ise Cehennemağzı Mağaraları girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan Kadıtarlası mevkisine dönüş yapmaya çalışan S.Ü. idaresindeki 67 TK 179 plakalı motosiklet, kendisi ile birlikte aynı yöne dönüş yapmaya çalışan 67 UA 512 plakalı otomobilin çarpması ile devrildi. Yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı sürücü 112 sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Savcılık her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
Ters yönden gelen cip kazaya neden olduTers yönden gelen cip kazaya neden oldu
Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandıBalkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.