HABER
  4. İki bacağı kesildi, böbreklerini kaybetti; pes etmedi nakille sağlık buldu

İki bacağı kesildi, böbreklerini kaybetti; pes etmedi nakille sağlık buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 08:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve yürüyemeyen Ergün Solak'ın (25), hastalığa bağlı olarak iki bacağı kesildi ve böbrekleri iflas etti.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve yürüyemeyen Ergün Solak'ın (25), hastalığa bağlı olarak iki bacağı kesildi ve böbrekleri iflas etti. Ayakta kalmak için mücadele eden Solak, 1 yıl önce başvuru yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakliyle sağlığına kavuşarak, diyalize bağlı yaşamaktan kurtuldu.
Burhaniye'nin Karadere Mahallesi'nde oturan Ergün Solak, 25 yıl önce doğuştan belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Bu hastalıkla Solak'ın bacaklarında yürüme ve idrar kesesinde kasma problemleri ortaya çıktı. Yıllarca yürümekte zorluk çeken ve ilaç tedavisiyle hayatını devam ettiren Solak'ın 20 yaşında sağ, 22 yaşında ise sol bacağı kesildi. 1 yıl önce de idrar kesesi düzgün çalışamadığı için iki böbreği iflas etti. Bacaklarının kesilmesi ve böbreklerinin iflas etmesine rağmen yaşam mücadelesinden pes etmeyen Ergün Solak, 1 yıl önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurup, kendisine sıra gelmesini beklemeye başladı. 3 kez sıra gelmesine rağmen uygun doku bulunamadığı için Solak nakil olamadı. Umudunu yitirmeyen Solak'a beklediği nakil haberi 25 Aralık'ta geldi. Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreği, sıra bekleyen Ergün Solak'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Solak, kana kana su içti.
'MAKİNE'YE BAĞLI YAŞAMA ELVEDA'
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Bu hastalıkta omurilik dediğimiz vücudun sinir sisteminin ortal kısmında bir kesecik meydana geliyor. Bu keseciğe bağlı olarak da genelde bacaklarda yürüme problemi ve idrar kesesinde kasma problemleri ortaya çıkar. Maalesef bu hastalıkla ilgili tedavi görmesine rağmen bacaklarda yeterli bir düzelme sağlanamadı. İdrar kesesi de normal insanlar gibi çalışmadığından zaman içinde hem böbrek, hem bacaklarını kaybetti. 20-22 yaşlarında bacaklarını kesmek zorunda kaldılar. Çünkü artık hem yürümesine engel olduğu gibi, kangrene dönüşüp vücudu zehirleme durumu ortaya çıkmıştı. Bunun akabinde de bu hastalığın devamında böbreklerde de bir sene önce bozulma oldu. Diyalize girmeye başladı. 1 sene önce merkezimize müracaat etti. 3 kere çağırıldı. Ancak uygun doku bulunamadığı için böbrek nakil edilemedi. 4'ncü kez çağırıldığında böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Şu an gayet iyi durumda. Hayata 2'nci kez tekrar merhaba dedi. Diyalizden kurtuldu. Makineye bağlı yaşama 'elveda' dedi. Yeni bir hayata başladı. 2020 Ergün Solak iyi bir yıl oldu" dedi.
'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'
Böbrekleri iflas ettiği için haftada iki kez diyalize gittiğini belirten Ergün Solak, "Su içemiyordum, gezemiyordum. Diyalize girdiğim için bir yere bağlı kalıyorsun. 4 saat yatıyorsun. Bu sırada tansiyonun düşüyor. Biraz miden bulanıyor. Nakil için başvurdum. Nakil sırası gelince hocam sağolsun davet etti, ameliyatı gerçekleştirdi. Sağlığıma kavuştum. Bütün herkes rahat etmem için ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı 
'Deniz kumunun inşaatlarda kullanılması tehlikeli''Deniz kumunun inşaatlarda kullanılması tehlikeli'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta FETÖ operasyonu! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Sivas'ta operasyon! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Mersin Erdemli'de kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kartal'da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı

Sabah 07.00'de korkutan yangın

Son dakika! Akdeniz'de deprem (Son depremler)

Akdeniz'de deprem

Son dakika! Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Son dakika İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.