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  4. İki bacağını da kaybetmişti! Tazminat beklerken şoke eden ceza

İki bacağını da kaybetmişti! Tazminat beklerken şoke eden ceza

11.11.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan’da 2014 yılında tren kazasında bacaklarını kaybeden bir kişi, 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon euro) tazminat almak için başvurduğu mahkemeden tazminat yerine 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, şahsın kazayı planladığına hükmetti.

İki bacağını da kaybetmişti! Tazminat beklerken şoke eden ceza

Macaristan’ın Szabolcs-Szatmar-Bereg ilçesinde yer alan Nyircsaszar köyünde 2014 yılında tren kazası sonucu iki bacağını kaybeden Sandor C. isimli şahıs, 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon euro) tazminat almak için açtığı davada mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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KASTEN YAPTIĞINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, şahsın kazadan önce birçok sigorta şirketine yüksek riskli kaza ve hayat sigortası yaptırdığını belirterek, sigortadan para alabilmek için kendisini trenin altına attığına ve kasten sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştığına karar verdi. 7 yılın ardından 2 gün önce sonuçlanan davada, mahkeme Sandor C.’nin kazayı planladığına hükmetti.

2 YIL HAPİS CEZASI

Kararda, sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle iki bacağını da kaybeden Sandor C., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce suç işlemediği için Sandor C.’nin hapis cezası 2 yıl ertelenirken, 2 yıl içinde herhangi bir suç işlemesi durumunda hapis cezasını çekeceği bildirildi.

Karar karşısında şoka uğrayan adam ve avukatı, karara itiraz etmek için hakimden 3 günlük süre istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan
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