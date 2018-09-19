İki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyor

Tay Tay isimli bu köpek geçirdiği trafik kazası sonrası arka iki ayağını kaybetti. Ön iki ayağıyla hayata tutunan köpek kendisine verilen tekerlekli sandalyeyi de reddetmiş. Kazadan sonra yürüyüp yürüyemeyeceği belli olmazken, Tay Tay herkesi şaşırtarak ayağa kalkmış ve Tayland kralının hediye ettiği tekerlekli sandalyeyi de reddetmiş.

