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İki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

Tay Tay isimli köpek arka iki ayağını kaybetti. Ön iki ayağıyla hayata tutunan köpek, tekerlekli sandalyeyi de reddetmiş.

Tay Tay isimli bu köpek geçirdiği trafik kazası sonrası arka iki ayağını kaybetti. Ön iki ayağıyla hayata tutunan köpek kendisine verilen tekerlekli sandalyeyi de reddetmiş. Kazadan sonra yürüyüp yürüyemeyeceği belli olmazken, Tay Tay herkesi şaşırtarak ayağa kalkmış ve Tayland kralının hediye ettiği tekerlekli sandalyeyi de reddetmiş.

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