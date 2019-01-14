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İki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

AVCILAR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle iki bacanak arasında kavga çıktı.

İki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurdu

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle iki bacanak arasında kavga çıktı. Taraflardan birisi, silahına davranınca araya giren oğlunu elinden vurdu. Hafif şekilde yaralanan genç ile darp edilen diğer bacanak, hastaneye kaldırılırken şüpheli her yerde aranıyor.
Olay, saat 15.30 sıralarında Deniz Köşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki bacanak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Aile bireyleri, araya girerek büyüyen kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada şüpheli, yanında bulunan silahı bacanağına doğrulttu. Şüphelinin oğlu ise, araya girdi. Bir anda patlayan silahla şüpheli, oğlunu elinden hafif şekilde yaraladı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, bacanağını yumruklayarak yaraladıktan sonra kaçtı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve asayiş büro ekipleri konuyla ilgili incelemeye başladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yakında bulunan bir hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise aranıyor.

(FOTOĞRAF)

İki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurduİki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurduİki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurduİki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurdu

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