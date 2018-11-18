İki bakan İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı

İSTANBUL,(DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne gelen üçlü, Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlarla sohbet eden Varank, tramvaydaki yolculara el salladı. Seyyar satıcıdan kestane alarak yürüyüşlerine devam Bakanlar, caddede bulunan ünlü bir kafenin önünde fotoğraf çektirdi.

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