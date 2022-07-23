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İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek

23.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre her bir engelli birey için ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ücret tutarını geçemeyecek.

İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek

İki Bakanlık tarafından hazırlanan "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

AMAÇ BAKIM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Buna göre, merkezlerde bakılan engelli bireylere yönelik bakım kalitesinin daha fazla artırılması amacıyla çalıştırılması zorunlu personel sayısına ek olarak her 10 engelli birey için ilave bir personel çalıştırılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan BHKS ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek.

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İKİ NET ASGARİ ÜCRETE KADAR TEŞVİK

Ayrıca yönetmelikte belirtilen personel çalıştırma koşulunu sağlayan merkezler de koşulu sağladığı aya ilişkin bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için ilave teşvikten yararlanabilecek.

Merkezlere bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 7'nci maddesine göre ödenen bakım ücreti ile bu madde kapsamında ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ücret tutarını geçemeyecek. Bununla ilgili gerekli düzenleme, Bakanlık tarafından yapılacak.

BELGE İÇİN 1 YIL SÜRE

Özel Bakım Merkezlerine BHKS ölçeklemesine uyum sağlamak ve Erişilebilirlik Belgesi almak üzere yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre tanındı.

Bu süreye kadar merkezlere ilave teşvik ödemesi verilebilecek. (AA)

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