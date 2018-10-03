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"İki Bakış, İki Yorum" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Ressam Devrim Erbil ve heykeltıraş Necmi Murat'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 27 Ekim'e kadar izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Devrim Erbil'in resimleriyle Necmi Murat'ın heykellerini buluşturan "İki Bakış, İki Yorum" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sanatçıların toplamda 25 eserinin yer aldığı sergi, Nişantaşı'ndaki F Sanat Galeri'de açıldı.

Sergide, Devrim Erbil'in tuval üzeri yağlı boya resimlerinin yanı sıra farklı materyal kullanarak ürettiği çalışmaları bulunuyor.

Necmi Murat'ın bronz ve paslanmaz çelik eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergide, Erbil'in kendisini ve sanatını temsil eden heykeller de Murat'ın eserleri arasında yer alıyor.

Küratörlüğünü Figen Batı'nın üstlendiği sergide AA muhabirine açıklama yapan Erbil, serginin Necmi Murat'la 30 yıldan fazla süren dostluklarının neticesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Erbil, Murat'ın uzun yıllar ABD'de yaşayıp sanatını geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Necmi Bey geçen yıl Türkiye'ye döndükten sonra birlikte bazı projeler yapmayı düşündük. Ne yapacağını bilmesem de ilginç bir şeyler yapacağından kuşkum yoktu. Hem çağdaş heykel sanatının boyutlarını şiirsel boyutta yorumlaması hem de konu olarak çoğunda beni alması bakımından ilginç eserler ürettiğini gördüm. İnsan duygulanıyor. Kendi soyut dünyası içinde tasarlanmış ağaçlarının üzerinde benim kuşlarım uçuyor. Çok etkilendim."

- "Amaç Devrim Bey'in tablolarının benzerini yapmak değil"

Sergide ziyaretçilerin izlenimlerinden çok memnun olduğuna değinen Erbil, "Yarın Gaziantep'te kızlarım Renk ve Çiğdem Erbil'le birlikte '3 Erbil 3 Bakış' sergisini açacağız. Sanat daima yenilikler ister ve farklı olmayı gerektirir. Baba-kız sergisi bugüne kadar olmuştur da iki kız ve babanın sergisi ilginç olacak. Bir torunum da güzel sanatlar lisesinde okuyor, belki de bundan sonra Allah ömür verirse üç kuşak sergisi açarız." diye konuştu.

Necmi Murat da Devrim Erbil ile ilk defa aynı sergide yer aldıklarına dikkati çekerek, "Amaç Devrim Bey'in tablolarının benzerini yapmak değil. Onun yaklaşımını ve dünyasını, benim bakışımla buluşturmak istedim. Devrim Bey'in değişik boyutları olan son eserleri de beni çok etkiledi. Ben de bu bağlamda kendi adıma yeni çalışmalar yaptım. Kendi duygularımı heykele yansıtıyorum ve o heykel aslında bir süreç. İçinde soyutlamaların da olduğu heykellerin içinde bazı şeyleri gizliyorum ve izleyiciye bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"İki Bakış, İki Yorum" sergisi, 27 Ekim'e kadar izlenebilecek.

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İki Yorum Devrim Erbil İki Bakış Necmi Murat

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