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İki başkandan birlik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

İki başkandan birlik mesajı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette, meclisi üyeleri Tuğçe Savaş ve Onur Uslu ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Adem Vural ile Engin Yener de hazır bulundu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i 31 Mart mahallî seçimlerindeki başarısından dolayı kutlayan Hayri Türkyılmaz, Erdem’e görevinde başarılar diledi.
Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi ve Gemlik Belediyesi’nin kültürel alanda ortak projeler yürütmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, “Birlikte çok güzel işler yapacağız. Dayanışma, birlik ve beraberlik anlayışı içinde insanlarımıza kardeşliğin getirdiği coşkulu güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de 31 Mart’ta Nilüfer, Mudanya ve Gemlik’te önemli bir başarıya birlikte imza attıklarını söyledi. Turgay Erdem, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çok az farkla kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ama en azından oylarımızı çok yükseğe çıkararak Bursa’da bir gücümüz olduğunu ispatladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi için de sosyal demokrat belediyeciliğin ağırlığını hissettirmeye çalışacağız. Bütün kadrolarımızla bunu da başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Birlik mesajlarının verildiği ziyarette Başkan Turgay Erdem, “Mudanya barışın kenti, Nilüfer’in de denize bağlantı yolu. Biz mutluyuz. Bugüne kadar çalışmalarımızda nasıl birlikte olduysak, bundan sonra da Hayri Türkyılmaz başkanla birlikte çalışmanın heyecanını yaşayacağız. Hem Nilüferliler’i hem Mudanyalılar’ı hem de Gemliklileri tekrar birleştireceğiz. Bu, bütün Bursa’yı kapsayan birlik, beraberlik ve barış olacak. Türkiye artık sosyal demokrat belediyecilikle, yeni nesil belediyecilikle tanışacak ve bu döneme imzâsını atacak. Biz de bütün Türkiye’ye bunu yaymanın çalışmalarını, hedefini birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda iki başkan, günün anısına birbirine çeşitli hediyeler verdi.

İki başkandan birlik mesajı

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