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İki bavul altınla kaçtığı iddia edilen sarraf ve kız arkadaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 22:20 | Son Güncelleme

Konya’da başlattığı ucuz altın satış günü kampanyası için altın toptancısı firmalarından altın toplayan daha sonra iki bavul altınla kayıplara karıştığı iddia edilen sarraf ve kız arkadaşı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya’da bulunan tarihi Bedesten’deki Sarraflar Çarşısında meydana geldi.

İki bavul altınla kaçtığı iddia edilen sarraf ve kız arkadaşı tutuklandı

Konya’da başlattığı ucuz altın satış günü kampanyası için altın toptancısı firmalarından altın toplayan daha sonra iki bavul altınla kayıplara karıştığı iddia edilen sarraf ve kız arkadaşı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya’da bulunan tarihi Bedesten’deki Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı. Kampanya broşürleriyle İstanbul’daki altın toptancılarına giden Musa G., yüklü miktarda ödünç altın alarak Konya’ya geldi. Kampanyayı başlatan ve ikramlarda bulunarak vatandaşların ilgisini çeken Musa G., kampanyayı son gününde bir gün daha uzattı. Yüklü miktarda satış yapan ve altın toplayan Musa G., kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti. Kampanya sonrası mesai bitiminde iş yerini kapatan Musa G., akşam saat 22.00 sıralarında tekrar iş yerine gelerek altınları ve paraları topladığı iki bavulu alarak iş yerinden ayrıldı. Ertesi sabah saatlerinde Musa G.’nin iş yerini açmadığını fark eden komşu esnaf, kendisini merak ederek telefon ile ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olması üzerine Musa G.’nin yakınlarına ulaştı. Durumdan şüphelenen çarşı esnafı, Musa G.’ye komşu sarrafın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Musa G.’nin dükkanına geldiği ve kısa süre sonra iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi. Olayın ardından mağdur olan çarşı esnafı da şahıstan şikayetçi oldu.

Kız arkadaşıyla birlikte İstanbul’da yakalandı
Güvenlik kameralarında iki bavulla iş yerinden çıktığı belirlenen Musa G.’yi yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın gidebileceği adresleri belirledi. Belirlenen adreslerde değerlendirme yapan ekipler, Musa G.’nin kız arkadaşı Özer Y. ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde saklandığını tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, kaçan sarraf Musa G., ile kız arkadaşı Özer Y.’yi gözaltına aldı. Şahısların saklandığı evde arama yapan polis ekipleri, bilezik, saat, yüzük ve bir miktar para ele geçirildi. Konya’ya getirilen şüphelilerden sarraf Musa G., ile kız arkadaşı Özer Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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