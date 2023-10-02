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İki belediyede rüşvet operasyonu! 13 kişi tutuklandı: Aralarında başkan yardımcısı da var

02.10.2023 21:03 | Son Güncelleme:
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Adana’da Çukurova ve Seyhan belediyelerine düzenlenen “imarda usulsüzlük, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik” operasyonunda adliye sevk edilen 34 kişiden 13’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı da yer aldı. Adliyeye sevk edilenlerde 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3 kişide ev hapsi cezası aldı.

İki belediyede rüşvet operasyonu! 13 kişi tutuklandı: Aralarında başkan yardımcısı da var

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması çerçevesinde 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına 29 Eylül’de şafak vakti operasyon düzenledi.

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60 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z., imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Suçtan elde edilen mal varlığı çerçevesinde değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z.’nin de bulunduğu 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17’si adli kontrol şartıyla 3’ü ev hapsi cezası alırken aralarında eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanoğlun’un da bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine görüldü. (İHA)

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Adana rüşvet rüşvet operasyonu

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