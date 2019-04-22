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"İki belediyeyi kazanmak bu seçime nasip oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 22:34 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Erzurum’un Oltu ilçesini ziyareti etti - Destici: - "Bizim için aslında bu tarihi başarı. BBP kurulduğundan bu yana Erzurum’da hiç ilçe belediyesi kazanamamıştı. Oltu ve Tortum olmak üzere iki belediyeyi kazanmak bu seçime nasip oldu"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Erzurum'un Oltu ilçesini ziyaret etti.

Oltu ilçesine gelen Destici, ilçe girişinde çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Destici, Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı ziyaret ederek ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Turan, Destici'ye Oltu Taşı tespih hediye etti.

Daha sonra Oltu Belediyesine geçen Destici, BBP Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile görüştü.

Destici, konuşmasında, ilçede olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Erzurum gerçekten bizim çok sevdiğimiz, nadide diyebileceğimiz ülkemizin şehirlerinden birisidir. Tarihi, kültürel mirası, insanının yapısı, dadaşların mert ve yiğit olduğu şehir. Tabii Oltu da Erzurum'un adeta yıldızıdır." dedi.

Oltu Belediyesinin partilerine tevdi edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Destici, bu sebepten Oltulu vatandaşlara teşekkür etti.

- "BBP kurulduğundan bu yana Erzurum’da hiç ilçe belediyesi kazanamamıştı"

Destici, seçim çalışmalarında emeği geçenlere de teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Burada bir emek var. Bu başarı büyük çalışmayla, büyük gayretle elde edilmiştir. Bu başarının mimarlarından Taşçı'ya, meclis üyelerine, ilçe ve gençlik teşkilatımıza, özellikle kadın kollarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Sizler gerçekten gurur duyulacak bir işe imza attınız. Bizim için aslında bu tarihi başarı. BBP kurulduğundan bu yana Erzurum’da hiç ilçe belediye kazanamamıştı. Oltu ve Tortum olmak üzere iki belediyeyi kazanmak bu seçime nasip oldu."

Taşçı'nın tecrübeli biri olduğunu vurgulayan Destici, Oltulu vatandaşların hizmet ve meselelerine çözüm beklediğini aktardı.

Destici, seçim sürecinde yaptığı konuşmalarda kendilerine belediye teslim edilmesi durumunda çözüm odaklı çalışma yapacaklarını dile getirdiğini hatırlatarak, "İmkanları azami derecede harekete geçirerek işsize iş alanı nasıl açarız, her haneye bir lokma ekmek daha fazla nasıl götürürüz, huzuru, güveni daha yüksek seviyelere nasıl çıkarırız, eğitim gören öğrencilerimize nasıl daha fazla katkı sağlarız, kadınlarımızın ve gençlerimizin önceliklerini nasıl hayata geçirebiliriz, bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.

Taşçı da Destici'nin ilçeye gelmesinden büyük mutluluk yaşadığını belirterek, Destici'nin Oltu ve Oltu halkını şereflendirdiğini ifade etti.

Konuşma sonrası Taşcı, Genel Başkanı Destici'ye isminin yazılı olduğu Oltu Taşı tespih, BBP Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok ise BBP'nin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.

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