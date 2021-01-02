İki Bin Gönüllü Miami Sahillerini Temizliyor

Florida çok uzun ve geniş kumsallarıyla bilinen bir eyalet ama onları temiz tutmak zor iş. Amerika’nın Sesi bu zor işi yakından inceledi.

Miami kumsalları gelenseksel olarak çok ilgi çeken bir bölge, hem turistler hem de yerel halk için. Fakat onları temiz ve ilgi çekici tutabilmek genelde kendilerini buna adamış bir grup gönüllüye düşüyor. Bu gönüllüler yakıcı güneşin altında çöpleri topluyor.

‘Bu Kumsalı Temizle’ derneğinin kurucusu Maria Jose Algarra, “Çöplü bir kumsal görmek istemezsiniz. Benim için herkesin gerçek Miami’yi deneyimlemesi önemli. Bunun için de Miami’nin temiz olması çok önemli. Sadece bizim için değil, ayrıca doğamız için de bu önem taşıyor. Bunun için zamanımın çoğunu bronzlaşmak yerine kumsalı temizlemekle geçiriyorum” diyor.

Colombia kökenli Maria Algarra, Miami’ye New York’tan geldi, hukuk diploması aldı ve avukatlık stajı yapıyor. Haftasonlarını arkadaşlarıyla kumsalı temizliyerek geçiriyor.

Algarra kısa süre sonra temiz havada çalışmanın ofis ortamında çalışmaktan daha tatmin edici olduğunu fark etti. Ondan sonra da gönüllülerden oluşan ‘Bu Kumsalı Temizle’ derneğini kurmaya girişti.