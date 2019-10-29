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İki bin metrede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:39 | Son Güncelleme

İki bin metrede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

Çankırı'da, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında 15. Geleneksel Ilgaz Dağı Küçükhacet Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü tarafından gerçekleştirilen tırmanışa, Çankırı ve Ankara'dan toplam 8 sporcu katıldı.

Mülayim Yaylası'ndan saat 08.00'de tırmanışa başlayan sporcular, yaklaşık 3 saatte 2 bin 546 metrelik zirveye ulaştı.

Zirveye ulaşan sporcular, burada Türk bayrağı açtı.

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29 Ekim cumhuriyet bayramı çankırı ılgaz dağı tırmanış

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