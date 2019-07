İki bin rakımlı yaylaya 5 yıldızlı otel

Güler, her ilçenin birer çekim noktası haline geleceğine işaret ederek, "19 ilçemizin her birine has güzellikleri var. Bu güzellikleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın görmesi için çalışıyoruz. Bugün burada iş adamlarımızın yaptığı çalışma diğer ilçelerimizde de aynı şekilde devam edecek. Her ilçemiz birer çekim noktası olacak." dedi.

Ordu'nun marka şehir olması yolunda çok iddialı olduklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ben böyle harikulade iş adamı grubuyla her yola çıkarım. Türkiye'ye de örnek olacak bir çalışma. Dünyanın bütün güzelliklerini taşıyan Ordumuzun örnek bir şehir olması için de çok önemli bir adım. Böyle nitelikli ve özgül ağırlığı yüksek toplulukla çalışmamızı başlatıyoruz. Bundan sonraki kısımda da sermayelerin yatırıma dönüşmesini arzu ediyorum. Güçlü bir iş adamı grubumuz var, çok güzel bir sanayimiz var. Bunlar Ordu'da önemli atılan adımlardı. Turizmde, tarımda ve diğer sahalarda bu tür çalışmaları teker teker gerçekleştireceğiz."