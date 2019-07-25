İki bin rakımlı yaylaya 5 yıldızlı otel

Ordu'nun önemli turizm alanlarından iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapılacak 5 yıldızlı otelin temeli törenle atıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından İnşa edilecek otel için Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Tesislerinin bitişiğinde tören gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun turizmde çıtayı daha da yukarıya çıkardığını söyledi. Marka şehir olma yolunda Ordu'nun hızla ilerleme kaydettiğini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün gerçekten mutlu bir gün yaşıyoruz. İş adamlarımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobiller için bahsettiği babayiğitler gibi bugün Ordu'da turizm meşalesini yaktılar. Ordu'da turizmin gelişimi adına bugün güzel bir örneğe imza atıyoruz. Açıkça şunu söylemek istiyorum. Ordulu iş adamlarımız çok güzel işlere imza atıyorlar. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Bu yaylalar çocukluğumuzun geçtiği yerler, bu yaylalarda hatıralarımız var. Marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen Ordumuz da turizmin meşalesini yakıyoruz."

Güler, her ilçenin birer çekim noktası haline geleceğine işaret ederek, "19 ilçemizin her birine has güzellikleri var. Bu güzellikleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın görmesi için çalışıyoruz. Bugün burada iş adamlarımızın yaptığı çalışma diğer ilçelerimizde de aynı şekilde devam edecek. Her ilçemiz birer çekim noktası olacak." dedi. Ordu'nun marka şehir olması yolunda çok iddialı olduklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti: "Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ben böyle harikulade iş adamı grubuyla her yola çıkarım. Türkiye'ye de örnek olacak bir çalışma. Dünyanın bütün güzelliklerini taşıyan Ordumuzun örnek bir şehir olması için de çok önemli bir adım. Böyle nitelikli ve özgül ağırlığı yüksek toplulukla çalışmamızı başlatıyoruz. Bundan sonraki kısımda da sermayelerin yatırıma dönüşmesini arzu ediyorum. Güçlü bir iş adamı grubumuz var, çok güzel bir sanayimiz var. Bunlar Ordu'da önemli atılan adımlardı. Turizmde, tarımda ve diğer sahalarda bu tür çalışmaları teker teker gerçekleştireceğiz."