HABER

İki bin rakımlı yaylaya 5 yıldızlı otel

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Ordu'nun önemli turistik alanlarından Çambaşı Yaylası'na inşa edilecek 110 yatak kapasiteli otelin temeli atıldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Ordu'nun marka şehir olması yolunda çok iddialıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz"

Ordu'nun önemli turizm alanlarından iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapılacak 5 yıldızlı otelin temeli törenle atıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından İnşa edilecek otel için Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Tesislerinin bitişiğinde tören gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun turizmde çıtayı daha da yukarıya çıkardığını söyledi.

Marka şehir olma yolunda Ordu'nun hızla ilerleme kaydettiğini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gerçekten mutlu bir gün yaşıyoruz. İş adamlarımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobiller için bahsettiği babayiğitler gibi bugün Ordu'da turizm meşalesini yaktılar. Ordu'da turizmin gelişimi adına bugün güzel bir örneğe imza atıyoruz. Açıkça şunu söylemek istiyorum. Ordulu iş adamlarımız çok güzel işlere imza atıyorlar. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Bu yaylalar çocukluğumuzun geçtiği yerler, bu yaylalarda hatıralarımız var. Marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen Ordumuz da turizmin meşalesini yakıyoruz."

Güler, her ilçenin birer çekim noktası haline geleceğine işaret ederek, "19 ilçemizin her birine has güzellikleri var. Bu güzellikleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın görmesi için çalışıyoruz. Bugün burada iş adamlarımızın yaptığı çalışma diğer ilçelerimizde de aynı şekilde devam edecek. Her ilçemiz birer çekim noktası olacak." dedi.

Ordu'nun marka şehir olması yolunda çok iddialı olduklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ben böyle harikulade iş adamı grubuyla her yola çıkarım. Türkiye'ye de örnek olacak bir çalışma. Dünyanın bütün güzelliklerini taşıyan Ordumuzun örnek bir şehir olması için de çok önemli bir adım. Böyle nitelikli ve özgül ağırlığı yüksek toplulukla çalışmamızı başlatıyoruz. Bundan sonraki kısımda da sermayelerin yatırıma dönüşmesini arzu ediyorum. Güçlü bir iş adamı grubumuz var, çok güzel bir sanayimiz var. Bunlar Ordu'da önemli atılan adımlardı. Turizmde, tarımda ve diğer sahalarda bu tür çalışmaları teker teker gerçekleştireceğiz."

ORDUSİAD Başkanı Kadir Engin ise Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başlattıkları otel çalışmasının kente hayırlı olmasını diledi.

Çambaşı ve çevresine yayla turizmi olarak hizmet vereceğini düşündükleri bu proje için iki sene çalıştıklarını anlatan Engin, "Ordu Büyükşehir Belediyesi yüzde 30'luk bir hisse ile bu otelin yapılmasına büyük bir katkı veriyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Halk, iş adamları ve siyasetçiler ile beraber ortak yatırım olmasından dolayı da mutluyuz. Bu yolda hiç yorulmadan çaba sarf ettik." diye konuştu.

Engin, başkan Güler ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından otelin temeli atıldı.

40 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan otelin maliyetinin yüzde 30'u Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüzde 70'i Ordulu iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş. tarafından karşılanacak. 80 oda ve 110 yatak kapasiteli otelin, 120 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Arık ile ilçe belediye başkanları ve iş adamları katıldı.

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
Ürdün, Kızıldeniz’de askeri denizaltı müzesi açtıÜrdün, Kızıldeniz’de askeri denizaltı müzesi açtı
Vali Akbıyık, Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik'in taziyesine katıldıVali Akbıyık, Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik'in taziyesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çambaşı Yaylası ordu otel temel atma töreni

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.