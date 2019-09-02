İki bin yıllık köprü yeniden ayağı kaldırılıyor

Batman Valisi Hulisi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gre Migro Höyüğü yakınındaki köprünün ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiğine dair bir belge veya iz olmadığını belirterek, ayak izlerinden, inşa tekniği ve malzeme detaylarından köprünün höyük ile aynı dönemde inşa edilmiş bir Orta Çağ eseri olduğunu söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Batman il merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Bıçakçı köyünün kuzeyindeki Batman Çayı üzerinde Romalılar döneminde yapılan, daha sonra Artukluların onardığı köprüyü turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Vali Şahin, restorasyon projesinde ilk etapta köprünün 182 metre uzunluğunda yer alan 10 ayak ve 9 gözünün onarılacağını dile getirerek, köprünün tamamının ortaya çıkarılmasıyla uzunluğunun 800 metreye çıkabileceğini aktardı.

- Köprünün çevresine millet bahçesi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki tüm tarihi köprüleri restore ettiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Yani sadece bugünü değil, geçmişi de ayakta tutmaya çalışıyoruz. Köprünün restoresi için ilk etapta proje bedeli 20 milyon lira olarak belirlendi ama 10 ayağın yükseltilmesi düşünülürken yüzey kazılarında ayak sayısı 23'e çıktı. Bu da revizyonla beraber ayak sayısının daha da yükseleceğini gösteriyor. Batman Çayı'nda DSİ'nin de çok büyük bir ıslah çalışması var. Köprünün çevresine millet bahçesi yapmayı planlıyoruz. Rekreasyon çalışmasıyla burası bir bütünlük oluşacak."

- "Anadolu'ya açılan kapı"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fuat Toprak da Doç. Dr. Fatma Meral Halefoğlu ve Doç. Dr. Orhan Kavak ile bölgedeki tarihi köprüler üzerine araştırma yaptıklarını söyledi.