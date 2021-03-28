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İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi

28.03.2021 03:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da iki binanın arasındaki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.

Eyüpsultan’da iki binanın arasındaki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Zarar gören 3 katlı bina sakinleri, deprem gibi hissedilen çökmenin ardından kendilerini sokağa attılar. Çökme esnasında odasında ders çalışan üniversite öğrencisi, “Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları” şeklinde yaşadığı korkuyu anlattı.
Olay saat 01.30’da Eyüpsultan İlçesi Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde bulunan 2 binanın arasındaki istinat duvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce inşa edilen 5 katlı binanın istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.
İstinat duvarı çökerek altında bulunan 3 katlı bir apartmanın duvarına zarar verdi. Çökme esnasında apartmanda bulunan aile sakinleri deprem olduğunu düşünerek kendilerini sokağa attılar. Aile sakinleri durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, istinat duvarının çöktüğü bölgeyi şerit içine aldı.
“Odam şu anda beton dolu”
Çöken duvar parçalarının altında bulunan evin ikinci katına zarar verdiği esnada odası içinde ders çalışan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık, “Ben ders çalışıyordum gecenin bir vakti. Birden bire gürültüleri duydum. Kafamı kaldırdığımda bütün beton odamın içindeydi. Odam şu anda beton dolu. Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları, yaşamıyor olacaktım. Yatağımın üzerine geldi beton parçaları” şeklinde konuştu.
“Deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan”
Çökme esnasında uykusunda olan apartman sakini Mehmet Karakurt ise “Bir gürültü, bir patırtı deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan baktık ki arka duvar komple aşağı iniyor. Yan duvar komple çöktü aşağıya. Binanın altı resmen boşaldı. Allahtan hava kuru, yağmur yağmıyor. Yoksa bina komple çökmüştü haliyle. Ben binanın son katında oturuyorum. Binayı komple boşalttık. Ama üstte tehlike yaşanan binada hala oturuluyor. Hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil, görüyorsunuz ortada kimse yok. Saatlerdir sokaktayız” diye konuştu.
Daha sonra zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çöken istinat duvarı ile ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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