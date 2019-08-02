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İki böbreği iflas eden müzisyen nakil bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Van’da haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağlanan böbrek hastası 52 yaşındaki müzisyen Orhan Aygün, çaresizce nakil bekliyor.Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan Orhan Aygün, 4 yıl önce İstanbul’dayken bel sancısı şikayetiyle hastaneye gitti.

İki böbreği iflas eden müzisyen nakil bekliyor

Van’da haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağlanan böbrek hastası 52 yaşındaki müzisyen Orhan Aygün, çaresizce nakil bekliyor.
Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan Orhan Aygün, 4 yıl önce İstanbul’dayken bel sancısı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan tanı sonucunda iki böbreğinde trombozun (toplardamarlar içerisinde kan pıhtısı) oluştuğunu, tansiyon ve şeker hastası olduğunu öğrenen Aygün, tedavi için önce Ankara’ya daha sonra da İstanbul’a gitti. Burada yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuşamayan ve sonunda her iki böbreğini de kaybeden Aygün, bu süre içinde ne ağrılarından kurtulabildi ne de nakil olabildi. Son bir yıldır Van’da tedavisine devam eden Aygün, kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor.
İHA muhabirine konuşan müzisyen Orhan Aygün, tedavi süresince verilen ilaçların yan etki göstererek diğer organlarına zarar verdiğini ve bu yüzden artık ilaç da kullanmadığını belirtti. Bir yıldır vücudunun şişmeye başladığını anlatan Aygün, “İstanbul’dayken bel bölgemde bir sancı oldu. Ben de üşüttüğümü sandım ve bir kliniğe gittim. Burada bana tansiyon, şeker ve nihayetinde böbreklerde trombozun oluştuğu söylendi. Bende tedavi için Van’a geldim. Burada doktorlar Ankara ve İstanbul’daki daha üst kliniğe gitmemi önerdi. Bende Ankara’ya gittim ve iki ay burada tedavime devam ettim. Maddi durumumun yetersizliğinden Van’a geri döndüm. Durumum daha da kötüleşince İstanbul’a gittim ve yaklaşık 6 ay boyunca burada tedavi gördüm. İlaç tedavisi fayda vermedi ve ilaçların yan etkisinden dolayı diğer organlarım zarar görmeye başladı. Son bir yıldır vücudumda şişme başladı. İki böreğim iflas ettiği için doktor da bundan sonra diyalize ihtiyacımın olduğunu söyledi” dedi.

“Artık bunu kaldıracak güce sahip değilim”
Haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağlandığını ve o gün içinde de birçok sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Aygün, “Yaklaşık bir yıldır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir klinikte diyaliz tedavisi görüyorum. Her gün büyük sıkıntılar yaşıyorum. Kollarım iğne izleriyle delik deşik oldu. Artık bunu kaldıracak bir güce sahip değilim. Diyaliz dönüşünde baygınlık geçiriyorum. Bu yüzden çoğu zaman vatandaşlar yardımcı oluyor. Baygınlık geçirince acile götürüyor ve ya tanıyanlar varsa eve getiriyorlar” diye konuştu.

“Yaşamak istiyorum”
Kendisiyle aynı acıları yaşayan diğer böbrek hastaları için de nakil talebinde bulunan Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Herkesten organ bağışından bulunmasını istiyorum. Böylece bizim gibi zor durumda olan insanları kurtarırlar. Ne gece ne de gündüz uyuyamıyoruz. Dünyadayken ölümü yaşıyoruz. İki böbreğim iflas etmiş. Bir ağaç, bir kuş nasıl yaşıyorsa, ben de o şekilde yaşamak istiyorum. Bizim gibi insanlara yardım elinin uzatılmasını istiyorum.”

İki böbreği iflas eden müzisyen nakil bekliyor

İki böbreği iflas eden müzisyen nakil bekliyor

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