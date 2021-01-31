İki Boğaziçi öğrencisine tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası karşısına Kâbe temalı görsel asarak "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan dört öğrenciden ikisi tutuklandı. İki kişinin ise ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Başsavcılık: PKK dökümanları nedeniyle ikinci bir soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde dini sembollere hakaret edilmesi olayıyla ilgili olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur."

Açıklamada ayrıca, "LGBTİ+ isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman" ele geçirildiği belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma daha başlatıldığı ifade edildi.