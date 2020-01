'İki bölge arası tetikte' uyarısı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

"DOĞU ANADOLU FAYI UYANDI"



Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, 1880’li yıllardan beri Doğu Anadolu fayında bir hareketliliğin olmadığını ifade ederek, “Kuzey Anadolu Fay hattı kırılmalarını tamamlamış ama buna eşlik eden sistemin bir parçası olarak Doğu Anadolu Fayı'nda o tarihten beri ciddi depremler olmuyordu. Dolayısıyla artık Doğu Anadolu fayı üzerine dikkat çekilmesi gerektiği ve mutlaka bu bölgenin harekete geçeceği kaçınılmaz bir sondu. Sivrice’nin yer aldığı Hazar Gölü Doğu Anadolu Fayı'na bağlı olarak oluşmuş bir göl tehlikeli olan bölgelerden birisiydi ve maalesef kırılma geçekleşti. Deprem riski olarak artık Sivrice’de bir atıl meydana geldi mi. Yani yer kabuğunda kırılma öteleme meydana geldiyse artık en büyük tehlike Sivrice ile Karlıova arasındadır. Ya da Malatya ile Pütürge artık risk altındadır. Sivrice’nin sağı ve solu artık risk taşıyor” diye konuştu.

"ERZİNCAN'IN DOĞUSUYLA KARLIOVA ARASI TETİKTE"



Erzincan’ın doğusuyla Karlıova arasının tetikte olduğunu ifade eden Ayan, “Özellikle Karlıova’ya doğru ve Türkiye’de tanımlamak için Erzincan adını kullandıkları bir bölge var. Erzincan depremlerle anıldığı için özellikle Erzincan’ın doğusu diye tanımladıkları ve her Erzincan lafı geçtiğinde Erzincanlıları huzursuz ettikleri bir bölge var. Karlıova ile Yedisu civarı. Burada 7 ve üzerinde her an bir deprem olabilir. Şunu çok net söyleyeyim bu depremin merkez üssü doğu noktasında Yedisu bölgesinde bir yer olacaktır. Erzincan’a 120 kilometre civarında eğer deprem gerçekleşirse bizi ciddi anlamda korkutur. Ama bu deprem Erzincan’a hasar vermez. Tercan ve köylerinde yıkıcı olarak hasara yol açabilir. Bu bölgeye dikkat etmek gereklidir. Yedisu ve civarlarına dikkat etme lazım, çünkü orada ciddi anlamda bir risk var. Ayrıca Türkiye’de Marmara denizinde adaların altında risk var. Kuzey Anadolu Fayı Sakarya’dan itibaren ikiye ayrıldığı için orada deprem biraz izini kaybediyor. Depremin iki parçaya ayrılması arasında olduğundan bizim bölgelerde olduğu kadar korkutucu olmayacaktır.” şeklinde konuştu.