HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki bölge için toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji'den açıklama geldi

İki bölge için toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji'den açıklama geldi

18.05.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. MGM'den yapılan açıklamada, toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörüldü. İşte haberin detayları...

İki bölge için toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji'den açıklama geldi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde bu akşamdan itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Cuma ve cumartesi de etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkondan düşen kadın hayatını kaybettiBalkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çektiKılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çekti
YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!
Anahtar Kelimeler:
toz taşınımı meteoroloj

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

Türkiye genelinde o uygulama başlıyor! Ücretsiz olacak

Türkiye genelinde o uygulama başlıyor! Ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.