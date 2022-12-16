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  4. İki buçuk yıl yüzünü görmedi, öldü sanıp polisi aradı! Finlandıyalı turist polise zor anlar yaşattı

İki buçuk yıl yüzünü görmedi, öldü sanıp polisi aradı! Finlandıyalı turist polise zor anlar yaşattı

16.12.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da pasaport ve vize süresi dolan Finlandiya uyruklu turist, konakladığı apartın çatısına çıkarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İşletmeci Eşref Şimşek, "Yaklaşık 2.5 yıldır bu şahsın yüzünü görmüyorum, odadan çıkmıyordu. Geçen öldüğünden şüphelenip polisi aradım" dedi.

Olay, saat 13.30 sırasında Kaleiçi Tabakhane Sokak’taki bir apart otelde meydana geldi.

Yaklaşık 4 yıldır apart otelde kalan Finlandiya uyruklu 57 yaşındaki Kari Patri Lassi’nin bir süre önce pasaportunun ve vizesinin süresi doldu. Yanında kalan arkadaşı ülkesine dönünce tek başına kalan Lassi’den apart yönetimi bir süre haber alamadı. Odasından çıkmayan Lassi’nin hayatından endişe eden yönetim, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Aparta gelen polis, Lassi’nin oda kapısını çalarak, belgelerini göstermesini istedi. Bunun üzerine Lassi, odasının balkonundan çatıya çıktı. Başında kask, elinde bir raket bulunan Lassi’yi polis ekipleri ikna etmek için büyük çaba sarfetti. Zaman zaman ayağa kakıp çatıda hareket eden şahıs, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlara bağırdı. Polis çatının ortasına geldiği anda Lassi’yi dalgınlığından faydalanıp etkisiz hale getirdi. 3 polis tarafından çatıdan indirilen Lassi, polis merkezine götürüldü. Tüm ihtiyaçları yanında kalan arkadaşı tarafından karşılanan şahsın yaklaşık 2.5 yıldır odasından çıkmadığı öğrenildi.

"İKİ BUÇUK YILDIR GÖRMÜYORUM"

Apart işletmecisi Şeref Şimşek, “Bu müşteri 4 yıldır bizde kalıyor. İki erkek arkadaştı bunlar. Arkadaşı bu ayın başında ülkesi Finlandiya’ya döndü, bu kaldı. Yaklaşık 2.5 yıldır bu şahsın yüzünü görmüyordum. Odadan çıkmıyordu. Geçen öldüğünden şüphelenip polisi aradım. Gece gündüz kapısını çaldım cevap vermedi. Hiç ses vermedi. Kapının kilidini açıp girdik ve yaşadığını gördük. Bunun vizesi yaklaşık 2.5 yıl geçik. Pasaportunun günü de geçti. Sürekli rahatsızlık veriyor. Oda çöplük olmuş. Gece şarkı söyleyip müşterileri rahatsız ediyordu. Finlandiya uyruklu bu şahısı ben odadan çıkartamadım. Geri geleceğini zannetmiyorum, hem pasaportunun hem vizesinin günü doldu. Bugün polis pasaportunu görmek isteyince o da balkondan çatıya kaçtı” diye konuştu.

(İHA)

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