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İki büyükbaş hayvan uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

İki büyükbaş hayvan uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı

Aksaray'da sahibinin elinden kaçan iki büyükbaş hayvan, kovalamacanın ardından uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı.

Yeni Sanayi ve Şifahane mahallerinde kaçan kurbanlıklar, sahipleri tarafından yakalanamayınca zabıtadan yardım istendi.

Ekipler kurbanlık hayvanları, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından uyuşturucu iğneyle vurarak yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Boğa kurbanlık

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