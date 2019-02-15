İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında

Sivas’ta Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde iki çalışma arkadaşını öldüren cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı.

Sivas’ta 22 Kasım 2018 tarihinde Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde çalışan Alparslan Kepenek (44) hem çalışma arkadaşları hem de yakın arkadaşları Özal Kızak (34) ile Mustafa Tutuş’u (39) tüfekle vurup öldürmüştü. Olaydan iki gün sonra polis tarafından yakalanan cinayetin tutuklu zanlısı hakim karşısına çıktı.

Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, zanlı Alparslan Kepenek, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski kayın biraderi Tanju Çokmak, davacılar ve tarafların avukatları katıldı.

Cinayetleri namus için işlemiş

Cinayet zanlısı Kepenek, savunmasında cinayeti eski eşinin iş arkadaşları ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için işlediğini belirtti. Kepenek ayrıca eski eşinin kardeşi Çokmak’ın kendisini azmettirdiğini ve silah temin ettiğini ileri sürdü. Çokmak ise tüfeği verdiğini doğrulayarak azmettirme iddialarını kabul etmedi.