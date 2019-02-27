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İki çocuğa cinsel istismardan hüküm giyen Kardinal Pell tutuklandı

27.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Çocuklara cinsel istismardan hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Kardinal George Pell tutuklandı.

İki çocuğa cinsel istismardan hüküm giyen Kardinal Pell tutuklandı

İki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan Pell'in aldığı ceza 13 Mart'ta açıklanacak.Melbourne'deki mahkemenin tutuklama kararının ardından 77 yaşındaki din adamı Pell cezaevine gönderildi. Pell’in avukatları tutuklama kararından kısa bir süre önce Katolik din adamının kefalet karşılığı serbest bırakılmasını talep eden dilekçelerini geri çekmişti. Savcılığın verdiği bilgiye göre Pell çocuk istismarı suçundan 50 yıla kadar hapis cezası alabilir. Savcı Mark Gibson Pell'in son duruşmada işlediği suç nedeniyle pişmanlık belirtisi göstermediğini söyleyerek, "İşlediği suçlara ilişkin sorumluluğu üstlenmedi” dedi. Pell dava süresince kendisine yönelik suçlamaları reddetmiş, avukatları hüküm kararının ardından kararı temyize başvurmuştu. Katolik din adamının ne kadar cezaya çaptırıldığı 13 Mart'ta açıklanacak.

77 yaşındaki Pell 1990’lı yıllarda Melbourne katedralinde 12 ve 13 yaşlarında iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Pell hakkında cinsel istismar suçundan Aralık ayında çıkan karar şimdiye dek gizli tutulmuştu. Çocuklara yönelik cinsel istismardan hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Pell, uzun yıllar Papa’nın yakın çevresinde yer almıştı. Pell 2003 yılında Papa’yı seçen ruhbanlar kuruluna katılmıştı. 2014 yılında Papa tarafından mali işler başkanlığına getirilen Avustralyalı kardinal istismar iddialarının ortaya çıkmasından sonra açığa alınmıştı.

Katolik Kilisesi bünyesindeki din adamlarının işlediği cinsel taciz ve istismar suçlarına çok uzun yıllardır sessiz kaldığı gerekçesiyle çok sert eleştiriler alıyor. Kilise geçen hafta Vatikan’da çocuk istismarı konulu dört günlük bir konferans düzenlemişti. Papa Françesko konferansın kapanış konuşmasında, her olayın büyük bir ciddiyetle üzerine gidileceğini söylemiş ancak alınacak somut önlemler konusunda bir bilgi vermemişti.

AFP / HT,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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