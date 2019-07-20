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İki çocuğu hasta olan babanın çaresizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığı belirterek yetkililerden yardım istedi.

Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığı belirterek yetkililerden yardım istedi. Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kolon kanseri nedeniyle eşini kaybeden 3 çocuk babası Cebrail Morkoç, aynı hastalığa yakalanan 24 yaşındaki oğlu Caner ve 20 yaşındaki kızı Gülsüm Morkoç'un tedavileri için gerekli olan ilaçları maddi imkansızlıklardan karşılayamıyor. "2 EVLADIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR" Morkoç, "Ben bundan önce eşimi kaybettim. 3 çocuğum var. Şu anda kızımda da aynı sıkıntı var. Oğlumun durumu daha kritik. Bu dosya Sağlık Bakanlığı'na gitti. Ben devlet büyüklerinin bunu görmesini ve değerlendirmesini istiyorum. Yardımlarını bekliyorum. 24 yaşındaki gencecik bir çocuk, gözümün önünde eriyor, ben bir şey yapamıyorum. Diyecek bir laf bulamıyorum. Devlet büyüklerimiz bu 24 yaşındaki genç çocuğa yardım eli uzatırsa gerçekten çok memnun olurum. Bu ilaç 11 bin 900 lira" dedi. Morkoç, "Doktorlar, 'imkânınız varsa kendiniz de alabilirsiniz, bir denemesini yapalım' dedi. Yüzde bir şansta olsa insan evladı için dener. Ben bunun denenmesini istiyorum. Devlet tarafından karşılanmasını istiyorum, bir seferlik de olsa. Derim ki ben bunu çocuğuma uyguladım, olmadı. Derdi veren Allah dermanı da verir ama insanlar vesile olduğu zaman illa ki bir şey olur. Ben gerçekten çok zor durumdayım. 2 evladın gözünün önünde eriyor sen bir şey yapamıyorsun. Gidiyorum doktorun yanına. Doktor, 'ben ne yapabilirim' diyor" diye konuştu. "YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM" Cebrail Morkoç , "Şu anda büyük oğlumu tamamen sarmış, böbreğinin birine torba takıldı. Şu anda midesini zorluyor. Kızımı bir yıl önce ameliyat ettirdim. Şu anda aynı hastalık yenilendi. Bir de başında 3-4 tane kitle var. Eğer bu da aynı olursa kızımın durumu daha sıkıntılı olacak. Baş çok sıkıntılı olduğu için. Salı günü Çapa Hastanesi'ndeki heyet karar verecek. Ameliyat mı yoksa ellemeyecekler mi. İlk önce ameliyat dediler, sonra ellemedikleri için kitle bu seviyeye geldi. 3 çocuk, ev kira, bir çocuk çalışıyor. 1750 lira ücret alıyor. Bu para ev kirasına mı gitsin, ilaç mı alalım, hastaneye mi gidip gelelim" şeklinde konuştu

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