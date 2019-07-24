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İki çocuğu kolon kanseri olan babaya yardım eli uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığını belirterek yetkililerden yardım istemişti.

İki çocuğu kolon kanseri olan babaya yardım eli uzandı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığını belirterek yetkililerden yardım istemişti. Çaresiz babaya yardım eli Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.
Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Morkoç, geçtiğimiz hafta kolon kanseri olan 24 yaşındaki oğlu Caner ve 20 yaşındaki kızı Gülsüm Morkoç'un tedavileri için gerekli olan ilaçları maddi imkansızlıklardan dolayı karşılayamadığını belirterek, yetkililerden yardım istemişti. Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla 24 yaşındaki Caner ve 20 yaşındaki Gülsüm Morkoç tedavileri için İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı ve tedavilerine başlandı.

Tedavi için gerekli ilacı aldıklarını da belirten Cebrail Morkoç, " Bakanlık da Sayın Cumhurbaşkanı da sesimize kulak verdi. Derdimize deva oldu. Allah razı olsun. Diyecek tek lafımız odur. Bugün devletimiz bize el atmışsa buna güzellikle teşekkür etmek lazım. Çapa Tıp Fakültesi'ndeki bütün doktorlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli doktorları var. Değerli hocaları var. Ellerinden gelen yardımı esirgemiyorlar. Böyle insanlar olduğu müddetçe insanın sırtı yere gelmez. Bu arada Türk halkına da teşekkür ederim. Bir tane mesaj bile umut verdi. Mesaj atan bütün Türk halkına teşekkür ediyorum."

(FOTOĞRAF)

İki çocuğu kolon kanseri olan babaya yardım eli uzandı

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