HABER

İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 01:45 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gazdan zehirlenen iki kişi İstanbul’a sevk edildiGazdan zehirlenen iki kişi İstanbul’a sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.